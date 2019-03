TOPPSJEF: Vegar Kulset er administrerende direktør i drivstoffselskapet som bruker mange millioner på norsk sykkelsport. Foto: Nielsen, Thor / NTB scanpix

Uno-X-sjefens barn kunne tjent på omstridt sykkelavtale

Barna til sjefen i Uno-X sykler på laget som har hatt krav på fire av seks landslagsplasser - fordi Uno-X spytter inn millioner i norsk sykkelsport.

Det bekrefter administrerende direktør i Uno-X, Vegar Kulset.

Først nå, etter at VG omtalte saken, endrer sykkelforbundet og drivstoffselskapet avtalen.

– Vi driver forretning, og det innebærer forhandlinger. Da handler det om å få best mulig betingelser. Men om sykkelforbundet har inngått en avtale som ikke er grei hva gjelder idrettens regler, så skal de selvsagt ut av den avtalen, sier Kulset.

VG skrev onsdag om hvordan Norges Cykleforbund har inngått en sponsoravtale som kan være i strid med idrettens egne regler.

Drivstoffselskapet Uno-X spytter inn millioner i norsk sykkelsport i en tid der økonomien i forbundet er svært anstrengt. Samtidig sikrer sykkellaget til Uno-X seg minst fire av seks landslagsplasser på utvalgte U23-ritt med landslaget.

Det er kontroversielt og jurister i Norges idrettsforbund ble bedt om å se på avtaleteksten. Sportslige hensyn, ikke kommersielle, skal være avgjørende ved norsk lagguttak i norsk idrett. Det skal altså ikke være lov til å kjøpe seg landslagsplasser.

To av Vegar Kulsets egne barn, Kristian og Sindre Kulset, sykler på laget som inngikk den omstridte avtalen med sykkelforbundet. Én av dem er U23-rytter og ville derfor kunne bli påvirket av sponsoratet.

– Når Uno-X-avtalen får dette søkelyset på seg, så må han være overkvalifisert før han blir tatt ut på et U23-landslag. For ham så er det bare veldig uheldig at Uno-X i det hele tatt inngitt avtalen, på grunn av koblingen til meg. Så han er nok ikke veldig glad i denne sponsoravtalen, sier Vegar Kulset til VG.

– Har dere kjøpt mulige landslagsplasser til sønnene dine med pengene til Uno-X?

– Nei, jeg har ikke det, sier Kulset bestemt.

– Men dere har inngått en avtale der laget hans har førsterett på fire av seks landslagsplasser?

– Ja, og utfordringen blir da heller den at han må være ekstremt overkvalifisert før det blir aktuelt at han blir tatt ut på et landslag.

– Så du dette da dere inngitt avtalen?

– Absolutt. Hva gjelder han, så var det absolutt et argument for at vi ikke burde gjøre det, fordi det ville bli mye mindre sjanse for at han kommer til å kjøre på et U23-landslag.

Vegar Kulset synes det ikke det urettferdig at VG stiller spørsmål ved avtalen og sønene hans:

– Det er helt naturlig at du spør, sier Uno X-sjefen.

Kulset mener avtalen må sees i lys av at den går over tre år.

– Den største utfordringen for laget er at man lover bort mye utstyr og støttepersonell (mekanikere osv, journ. anm.). Når man lover bort så mye utstyr i så mange år, uten å ha en sikkerhet for at det også er noen ryttere som kjører, så kan det oppleves litt uforsvarlig. Men de som driver dette har aldri sett for seg at man skal trumfe gjennom ryttere som ikke er kvalifisert til å sykle, sier Kulset.

Torsdag kveld ble så Uno-X og Norges Cykleforbund enige om å endre avtaleteksten og sendte ut en pressemelding om dette.

«Uno-X ønsker ikke at NCF, som er inne i en krevende periode, skal bruke tid på å forsvare et kontroversielt avtalepunkt. Kravet til antall ryttere fra Uno-X tas derfor ut, mens drift av Nations' Cup U23 og økonomisk godtgjørelse opprettholdes på uforandrede vilkår», sier Jens Haugland i Uno-X.