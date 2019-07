GODE VENNER: Lance Armstrong og Johan Bruyneel etter Tour-triumf nummer syv i 2005. Foto: ALESSANDRO TROVATI / AP

Armstrong-sjef om livstidsdom: – Forskjellsbehandling

SAINT-ÉTIENNE (VG) Lance Armstrong og tidligere US Postal-sjef Johan Bruyneel mener de forskjellsbehandles etter å ha blitt livstidsutestengt fra sykkelsporten. Journalisten som felte dem mener de kan takke seg selv.

Bruyneel har knapt gitt intervjuer etter at Armstrong-saken sprakk for mer enn seks år siden.

Men denne helgen letter den tidligere US Postal-sjefen omsider på sløret i et større intervju med den nederlandske avisen De Telegraaf.

Belgieren har base i London og Madrid, og skriver bok om den årelange juridiske kampen han har ført etter dopingavsløringen som rystet en hel idrettsverden.

Det skjer samtidig som Lance Armstrong lager den daglige podkasten «The Move» fra USA. Der analyserer han og George Hincapie etappene i Tour de France. Både Bruyneel og Armstrong er utestengt fra all idrett på livstid.

– Publikum fordømte oss ikke så mye for bruken av forbudte stoffer, men primært på grunn av oppførselen vår. Først nå forstår jeg hvor arrogante vi var. Oppførselen vår var ikke bra. Jeg ber gjerne om unnskyldning for det mange år senere. Jeg beklager virkelig, sier Bruyneel.

Fakta om Armstrong: Verdensmester fra Oslo-VM i 1993

Vant Tour de France syv år på rad, fra 1999 til 2005.

FBI og det amerikanske antidopingbyrået (USADA) avslørte organisert dopingbruk i US Postal sommeren 2012

Armstrong la kortene på bordet i intervju med Oprah Winfrey tidlig i 2013

Livstidsutestengt fra sykkelsporten

Har tapt mange titalls, kanskje flere hundre, millioner kroner, men inngikk omsider forlik og har ikke flere juridiske saker hengende over seg Vis mer vg-expand-down

Belgieren mener Armstrong og ham selv aldri oppfant noe dopingsystem, men at de rullet inn i en verden som allerede eksisterte.

Han peker på Bjarne Riise som aldri ble straffet tross dopingbruk i fortiden. Og han nevner Michael Rasmussen og Michael Boogerd. Ifølge Bruyneel er det bare tull at US Postal sto for «historiens mest sofistikerte dopingnettverk», slik det amerikanske antidopingbyrået har hevdet.

– Det er mange bevis på at vi hadde et svært begrenset dopingprogram sammenlignet med konkurrentene våre. Eufemiano Fuentes (legen bak Operation Puerto i 2006) drev en fabrikk og ante ikke hva han drev med på slutten. Der satt det syklister, fotballspillere og andre idrettsutøvere på venterommet, mener den tidligere sykkellederen.

ANERKJENT JOURNALIST: David Walsh, her i møte med VG under en tidligere utgave av Tour de France, var Armstrongs argeste fiende. Foto: Daniel Sannum Lauten

Tour de France-sirkuset som i går rullet inn i Saint-Étienne er fullt av personer med en dopinghistorie på CV-en sin.

– Det er vanskelig å forstå at vi portretteres som djevler i sykkelsporten. Etter min mening skjer det på grunn av dårlig og arrogant oppførsel. Den danske dopingrapporten sier at det samme skjedde i laget til Bjarne Riis (CSC), men de ble ikke straffet. Er det da rettferdig at du får en livslang utestengelse basert på atferd? spør Bruyneel.

VG møtte David Walsh i målområdet i den franske byen Saint-Étienne i går. Journalisten fra The Sunday Times kjempet i en årrekke med å avsløre Armstrongs juks.

Walsh skrev bøker om det som foregikk lenge før resten av verden reagerte, og ble raskt Armstrongs aller argeste fiende.

Konfrontert med Bruyneels rop om forskjellsbehandling, sukker den engelske journalisten:

– Slik jeg forstår det fra USADA, så er straffen Lance og Johan fikk er relatert til det faktum at de nektet å samarbeide underveis i etterforskningen. Alle US Postal-rytterne, utenom Lance, samarbeidet med etterforskerne. De snakket under ed. Lance gjorde ikke det. Det veide i hans disfavør, sier Walsh til VG.

– Det er ikke mitt inntrykk at Bjarne Riis eller Alexandre Vinokourov noen gang samarbeidet i stor grad?

– Nei. Men om spørsmålet er «hvorfor anbefalte USADA livstidsutestengelse for Lance Armstrong når han lagkameratene slapp billigere unna?», så er svaret at han ikke samarbeidet.

– Men er du enig i at sykkelsporten ikke følger en rød tråd i slike spørsmål?

– Vel. Skulle jeg ønsket at Tour de France-seieren til Bjarne Riis ble slettet? Ja, det skulle jeg. Men ikke bare Bjarne Riis. Det gjelder mange andre. Det hadde kanskje ødelagt sykkelsportens historie, men det hadde også vært et signal om at mye galt tidligere fikk lov til å fortsette, mener Walsh.

Det skapte heftig debatt da den amerikanske TV-kanalen NBC – som har rettighetene til å sende Tour de France – benyttet Lance Armstrong som ekspertgjest tidligere denne uken.

David Walsh lar seg derimot ikke hisse opp.

– Lance er livstidsutestengt fra sykkelsporten, men ikke fra å jobbe med sykkel. Og det burde han heller ikke være. Hva enn han bruker livet sitt på får være hans eget valg. Jeg vil ikke fordømme ham for å lage en podkast. Jeg lytter noen ganger til den selv, og synes den er interessant. Jeg vil ikke ha ham låst inn på en mørk plass. Han må få lov til å leve videre, mener journalisten.

Publisert: 14.07.19 kl. 11:26