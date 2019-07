TILBAKE PÅ RETT SPOR: Geraint Thomas er i øyeblikket den Ineos-rytteren som ligger best an i sammendraget. Her bak Julian Alaphilippe på torsdagens etappe. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Thomas slo tilbake: – Et tydelig varsel til konkurrentene

CHAMPAGNEY (VG) Ekspertene påsto at Geraint Thomas (33) viste svakhet tidlig i Tour de France. I går slo fjorårsvinneren voldsomt tilbake.

Team Ineos-rytteren ga fra seg fem sekunder til lagkamerat og medkaptein Egan Bernal på den tredje etappen av årets Tour de France. Det så mange som et tydelig svakhetstegn.

Men med noen få hundre meter igjen til toppen av La Planche des Belles Filles i går, så kom altså svaret: Thomas var sterkest av sammenlagtfavorittene i Tour de France og knep ni sekunder på Bernal.

Og plutselig var det ikke sikkert at colombianeren er Team Ineos sitt sterkeste kort likevel.

– Å sykle fra gruppen på den måten i et kjempebratt parti: Thomas sendte et veldig tydelig varsel til konkurrentene sine, sier tidligere proffrytter George Hincapie i podkasten The Move.

I pressesenteret noen kilometer fra gårsdagens siste fjelltopp, satt The Sunday Times-journalist David Walsh. Han har skrevet flere bøker om Team Sky (nå Ineos).

– Tidligere i uken stusset folk da Bernal tok fem sekunder på Thomas. I dag var det ni sekunder til fordel Thomas. Team Ineos fortsetter å si at de deler kapteinsrollen, men da Thomas hentet Alaphilippe i dag, så forandret noe seg. I hans favør, mener Walsh.

les også Sekunddrama da 24-åring sjokkerte i Tour de France: – Utrolig

Geraint Thomas vant Tour de France i fjor, men må likevel finne seg i å dele kapteinsrollen med Egan Bernal. Gårsdagens etappe var den første virkelige fjelletappen i årets ritt. De store prøvelsene kommer likevel ikke før Tour-en ruller inn i Pyreneene, og senere Alpene.

– Jeg følte meg bra, men jeg var usikker etter en tid uten å ha syklet ritt. Jeg visste at jeg hadde greie ben, men å få denne bekreftelsen føles ganske bra, sier Thomas.

I målområdet i går ville han ikke kommentere det faktum at mange nå holder ham som ny Tour-favoritt.

– Ahh ... Jeg vet ikke. Som jeg alltid sier: Jeg overlater dette med odds og spill til andre, og konsentrerer meg om meg selv.

Dylan Teuns vant gårsdagens etappe etter en lang dag i brudd, mens Giulio Ciccone overtok den gule trøya. 24-åringen sykler Tour de France for første gang – etter å ha vunnet klatretrøya i Giro d’Italia tidligere i år.

les også Bruker 200 mill. på Tour-lag: – Langrenn er en mikrosport i verdenssammenheng

– Dette er veldig merkelig: Etter Giroen kom jeg bare hit for å få erfaring. Så det er rart, men selvfølgelig også superdeilig, sier Trek-rytteren – som egentlig sykler for Richie Porte i Tour de France.

Alle lot seg likevel ikke imponere over det som foregikk i går. Julian Alaphilippe tapte den gule trøya med seks små sekunder etter en heroisk spurt på tampen av etappen. Det fikk Ekstra Bladet-ekspert og tidligere Tour-rytter Michael Rasmussen til å stusse over hvorfor QuickStep-laget hans aldri jobbet for å hente inn bruddet tidligere.

– En kjempetabbe av Deceuninck-Quick Step. Måten Alaphilippe kjørte på, så kunne de lett beholdt den gule trøya frem til tempoetappen. Det var ingen grunn til å gi bruddet syv minutters forsprang i løpet av de 40 første, flate, kilometerne, mener dansken.

