VM-favoritt: Mathieu van der Poel, her under Arctic Race of Norway, er Alexander Kristoffs favoritt i VM. Foto: NTB SCANPIX

Slik rangerer Kristoff sine egne VM-konkurrenter

LEEDS (VG) Mathieu van der Poel (24) er sykkel-VMs store favoritt. Alexander Kristoff (32) tror han slår det nederlandske fenomenet.

Nå nettopp







Nordmannen var noen centimeter unna VM-gull i Bergen i 2017. Året før fikk han løpet spolert av dårlig samarbeid med Edvald Boasson Hagen på oppløpet i Doha.

I år nevnes Kristoff igjen som en av de store gullkandidatene i VM.

– Jeg er egentlig ganske avslappet. Det er et viktig løp, men Bergen-VM var nok viktigere for meg. Da hadde det hadde bygd seg opp over flere år. Blir jeg ikke verdensmester i år, så ...t er mange gode ryttere som aldri ble verdensmester, selv om jeg drømmer om det, sier 32-åringen til VG.

– Jeg tror jeg kan vinne, legger han til.

Søndagens VM-ritt går over hele 285 kilometer i Yorkshire. Det er en klar fordel for Alexander Kristoff, som tåler lange distanser godt.

les også Edvald om kapteinsrollen: – Dumt spørsmål

En av dem som skal hjelpe ham frem til seier, er Amund Grøndahl Jansen. Han er i ferd med å legge en strålende sesong i Jumbo-Visma-laget bak seg.

– Om utviklingen i rittet blir så hard at ingen lag klarer å kontrollere, så må vi sørge for å være representert i de mindre gruppene som går. Da må jeg, Sven (Bystrøm) og Edvald (Boasson Hagen) være aktive og følge. Jeg tror ikke vi kan ta kommandoen og jage en gruppe bestående av ryttere fra Italia, Spania, Frankrike og Belgia. Da er det bedre at vi sørger for å ha med en mann selv, sier Grøndahl Jansen til VG.

Alexander Kristoffs topp 3-liste over konkurrenter:

1. «Mathieu van der Poel er på alles lepper. Han har kjørt gnistrende i oppkjøringen og i klassikerne».

2. «Julian Alaphilippe kan bli farlig. Han var gnistrende i Tour de France og det er ham Frankrike håper på».

3. «Jeg ville gjerne hatt meg selv på denne listen, for jeg tror at jeg slår Van der Poel. Men det blir Italia. Jeg tror de går for Matteo Trentin, selv om de har Sonny Colbrelli også».

Amund Grøndahl Jansens topp 3-liste over konkurrenter:

1. Mathieu van der Poel er den store favoritten. Om han befinner seg i en gruppe som spurter for seieren, så tror jeg han vinner.

2. Philippe Gilbert virker å være i slag, og han er god i lange løp som VM. Han har alt som skal til.

3. Bak de to nevnte, kommer et kobbel av ryttere. Peter Sagan, Michael Matthews og Van Avermaet er likestilte.

PS! Den norske VM-troppen består av Vegard Stake Laengen, Sven-Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Carl Fredrik Hagen og Amund Grøndahl Jansen

Publisert: 29.09.19 kl. 08:52







Mer om