Har ikke sykkel-lederne lært noe?

Av Leif Welhaven

Norges Cykleforbund har satt ned et arbeidsutvalg som skal kartlegge om styret vil anmelde eks-president Harald Tiedemann Hansen etter idrettens regler, for hvordan VM-organisasjonen ble ledet ut i konkurs. Foto: Hallgeir Vågenes

Dersom granskingen av den tidligere sykkelpresidentens hatteparade skal ha troverdighet, kan ikke ansvaret for undersøkelsen legges til folk som selv har flere hodeplagg.

«Da fanden ville at intet skulle skje, satte han ned den første komité», skrev den danske ordkunstneren Piet Hein (1905-1996).

I stedet for å anmelde Harald Tiedemann Hansen til domsutvalget i Norges idrettsforbund for håndteringen av et mesterskap som endte med konkurs, har styret i Norges Cykleforbund bestemt seg for å sette ned et arbeidsutvalg. Utvalgets sammensetning er ikke klart ennå, men det er noe svært lite tillitvekkende ved at tanken er at medlemmer av sykkelnorge visstnok skal ha en sentral funksjon.

Hvor mye kan man stole på et utvalg som gransker sine egne, sammenholdt med at helt uhildede hender hadde holdt i tømmene her?

Valget om å opprette et arbeidsutvalg i stedet for å anmelde, skjer nesten 1000 dager etter at sykkel-VM i Bergen fant sted. I hele denne perioden har mannen som både var sykkelpresident, daglig leder for VM-organisasjonen og styremedlem hos organisasjonens største kreditor samtidig, uforstyrret kunnet fortsette å ha verv i sykkelsporten.

På sykkeltinget i vår ble han dessuten gjenvalgt til et nasjonalt grenverv. Personer som var med på å stemme dette frem, skal altså nå ta på seg granskerfunksjonen, om mandatet oppfattes riktig. Det loves at personene ikke skal være inhabile, men hvorfor skal allmennheten stole på at et så lite miljø ikke ledes av bånd og bekvemmelighet?

Forstår virkelig ikke sykkel-ledere hvordan det rammer troverdigheten å skulle holde tømmene selv her?

Egentlig er det ikke så enkelt å forstå at dette utvalget overhodet trengs, da det burde være et godt grunnlag for å reise en sak etter idrettens regler allerede.

En omfattende rapport fra NTNU har rettet nådeløs kritikk mot hvordan de økonomiske sidene ved verdensmesterskapet ble håndtert. Nå vet vi dessuten at bostyrer konkluderer med at det er grunnlag for et krav mot den tidligere VM-sjefen, men av ressursgrunner blir det ikke tatt ut søksmål.

Men selv med disse vurderingene på bordet mener altså ikke NCF-styret at de har godt nok grunnlag for å ta stilling til en anmeldelse. Hvor rart vil det se ut dersom de interne toer sine hender, mens de eksterne som tidligere har undersøkt retter beinhard kritikk?

Dersom det viser seg at det er realitet i et ønske fra NCF-styret om å grave enda dypere og det ender med en anmeldelse, vil det fortsatt være rart at man har brukt så lang tid. Men da får vi i det minste se en vilje til ansvarliggjøring i dette miljøet, og det vil i så fall være positivt.

Men spørsmålet er jo om dette i virkeligheten snarere handler om å kjøpe seg tid, slik at det hele bare renner ut i sanden til slutt. Det er det bare tiden som vil vise oss.

Det burde uansett vært en selvfølge at eksterne krefter har styringen med et slikt arbeid. Det er også litt rart at denne problemstillingen dukker opp etter så mye fokus det har vært på tette bånd og faren for kameraderi i idrettsledermiljøer. Har ikke sykkel lært av hva andre har vært gjennom?

Sykkelnorge burde selv innse at de er tjent med å slippe at et utvalgsarbeid vil kunne trekkes i tvil, rett og slett på grunn av sammensetningen.

Det kan godt være at sykkelledere som blir sittende med oppgaven vil løse den med all verdens integritet. Men troverdigheten vil uansett være et problem dersom folk som har sykkelhatt på til vanlig, plutselig skal undersøke en veteran i egen organisasjon.

Mange i miljøet har vært fryktelig opptatt av å få ro. Det skjer neppe dersom man velger en sammensetning det uansett vil være lett å angripe, sammenholdt med å slippe tømmene og gi dette arbeidet en garanti for at det vil foregå uhildet.

