CELEBERT SELSKAP: Den franske presidenten Emmanuel Macron var på plass da Jonas Vingegaard ble overbragt den gule trøyen etter torsdagens etappe.

Vingegaard avslører presidentens ord

Den danske sykkelstjernen Jonas Vingegaard (26) fikk både den gule trøyen og lykkønskninger fra Frankrikes president Emmanuel Macron etter torsdagens etappe i Tour de France.

Fjorårsvinner Vingegaard (Jumbo–Visma) måtte bukke under da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rykket fra og vant torsdagens fjelletappe.

Vingegaard kunne imidlertid glede seg over at han tok over sammenlagtledelsen. Da han feiret på podiet, kom ingen ringere enn den franske presidenten Emmanuel Macron bort og slo av en prat med dansken.

– Han sa at det var hyggelig å så meg igjen. Jeg tror han husket at vi har møttes på den 17. eller 18. etappen av touren i fjor, forteller Vingegaard til Ekstra Bladet.

SLO TILBAKE: Tadej Pogacar etter seieren.

På slutten av den sjette etappen kom Macron i bil opp Cauterets-Cambasque, den samme stigningen der Pogacar rykket fra Vingegaard noen kilometer før toppen.

Sloveneren var til slutt 24 sekunder foran Vingegaard i mål. Dansken leder imidlertid sammenlagt, 25 sekunder foran Pogacar.

Med seg på veien videre har han også den franske presidentens lykkønskninger.

– Han ønsket meg hell og lykke med resten av løpet, sier Vingegaard.

Det kan dansken trenge, for Pogacar var råsterk på torsdagens etappe. Onsdag var det Vingegaard som vant duellen mellom dem. Da syklet han i mål ett minutt og fire sekunder foran sin argeste konkurrent.

Vingegaard er ikke overrasket over slovenerens svar.

– Vi har sett det før. Jeg følte meg bra i dag og bestemte meg for å gi det et forsøk. Han var tydeligvis skikkelig sterk i dag og fortjente å vinne. Jeg tror det blir en veldig spennende Tour de France-utgave i år, sier Vingegaard.

Norske Tobias Halland Johannessen ble nummer tre bak Pogacar og Vingegaard etter en råsterk etappe. Han sikret dermed Uno-X den første pallplassen gjennom tidene.