PÅ SYKEHUSET: Torstein Træen gikk glipp av flere store sykkelritt etter å ha fått påvist testikkelkreft. Torsdag kunne han fortelle omverdenen at han er kreftfri.

Norsk sykkeltalent fikk kreftbeskjeden av dopingkontrollør: − Tenkte det var tull

Uno-X-syklisten Torstein Træen (26) fikk verden snudd på hodet da en rutinemessig dopingtest viste at han kunne ha kreft.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var fredag 13. mai at den norske Uno-X-syklisten Torstein Træen ble oppringt av en bekymret dopingkontrollør.

– «Du kan være alvorlig syk», sa han. Jeg tenkte det var tull, men så sa de at jeg kunne ha testikkelkreft, gjenforteller Træen i et intervju med VG.

Under en regelmessig dopingtest hadde kontrollørene funnet stoffet hCG i blodet til Træen. Da syklisten ble gjort kjent med symptomene til testikkelkreft, skjønte han at noe kunne være galt. Selv om den første ultralyden ikke viste noe, steg de såkalte hCG-verdiene ytterligere. Dette indikerte at sannsynligheten for testikkelkreft var ganske stor.

– Legene sa at de ville fjerne testikkelen og sende den til Bergen for undersøkelser. Der fant de en svulst på 15 millimeter, så den var veldig liten. Vi fikk tatt det veldig tidlig. Én uke senere var all hCG-en borte fra blodet mitt, sier Hønefoss-mannen.

Info Fakta om hCG Humant choriongonadotropin (hCG), også kalt «graviditetshormonet», er et hormon som først og fremst dannes ved graviditet, av embryo like etter befruktningen og senere i trofoblastene i morkaken. Man kan imidlertid også produsere hCG på grunn av sykdom, også da hos menn. Ved godartede eller ondartede svulster, som regel i form av testikkelkreft eller eggstokktumor. Kilde: Store norske leksikon / Lommelegen Vis mer

CT-skanning og undersøkelser av testikkelen viste at det ikke var noe spredning. Derfor var det ikke behov for å gjennomgå cellegift. Torsdag – nesten nøyaktig to måneder etter beskjeden fra dopingkontrolløren – fortalte Træen til omverdenen at han var kreftfri.

– Det er ikke så mange som har visst det. Det er begrenset hvor mange man trenger å si det til i starten. Når man er kommet tilbake fra operasjon og ikke trenger noe videre behandling, kan man si det. Det er jo en del som har lurt på hvorfor jeg ikke har kjørt ritt. Det er begrenset hvor lenge man kan si at man har vært syk, sier Træen.

Syklisten fant i ettertid ut at også oldefaren hans hadde kreft. Etter at han selv fikk diagnosen, har både faren og broren testet seg for det samme.

– Jeg sa jo til mamma og pappa at hvis jeg ikke drev på med det jeg gjør, hadde jeg ikke tenkt at symptomene var sterke nok til å dra til legen. Det er veldig godt at jeg ble kvitt det før det fikk spredd seg. Jeg hadde ikke syklet mer i år om jeg måtte på cellegift, sier Træen.

I dag er syklisten veldig takknemlig for støtten han har fått av spesielt Uno-X og kjæresten Susanne Andersen. Hun er også en merittert syklist for Uno-X.

– Jeg har blitt veldig godt tatt vare på av Jens Haugland og alle de andre sportsdirektørene. Av legen i laget. Han har nok jobbet litt mer enn det jobbeskrivelsen kanskje tilsier, for det er blitt mange samtaler. Støtten utad har vært veldig bra. Det har ikke vært noe å klage på for min del, sier Træen.

Lagsjef i Uno-X Pro Cycling, Jens Haugland, er åpen om at de har vært urolige på Træens vegne.

– Det var krevende å få den beskjeden. Vi har gjort det vi kunne for at han alltid skulle kjenne at han hadde en gjeng med utøvere og ledere som sto hundre prosent bak han mens han fant ut av hva som var galt og under behandlingen. Det er en lærdom at ting tar tid i sånne prosesser. Det betyr mye for forholdet til utøveren hva man gjør i starten. Torstein har vært åpen og vi håper at han har hatt en god reise i det han har vært gjennom, sier Haugland til VG.

PÅ TUR: Torstein Træen er en del av det norske sykkellaget Uno-X Pro Cycling.

Som følge av kreftdiagnosen gikk Træen glipp av to store høydepunkter, Tour of Norway og Critérium du Dauphiné. Han satser på å være klar for å delta i ritt igjen til høsten.

– Fysisk går det ganske sent. To uker på sengen blir du ganske slapp av. Det føles ganske bra på trening nå. Jeg føler meg bedre og bedre for hver dag. Hvis jeg får trent én måned eller to, håper jeg å være tilbake i godt slag, sier Træen.

Tidligere i år sikret 26-åringen en niendeplass sammenlagt i Catalonia rundt og klatretrøyen i Tour of the Alps. Det er bare starten, spår sykkelsjef Haugland.

– Her snakker vi om en utøver som er «up and coming» som det synger etter. Han presterte på øverste nivå i Cataloña før han røk ut. Han har holdninger og en indre drive som er ekstremt intens. Jeg tror dette blir livsvisdom i hans reise og jeg tror at han kommer til å prestere bedre enn noensinne når han er tilbake. Det er jeg ganske sikker på, sier Haugland.