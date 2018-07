BLODIG: Slik så Thor Hushovds venstre kne ut etter at hunden hadde satt tennene i ham. Foto: Privat / Anders K. Christiansen

Thor Hushovd angrepet av hund og bitt til blods under joggetur

Publisert: 26.07.18 13:34 Oppdatert: 26.07.18 13:45

TRIE-SUR-BAÏSE/OSLO (VG) Det er ikke bare rytterne som har det tøft i Tour de France. Torsdag morgen fikk TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd (40) et ublidt møte med en hund da han var ute og jogget.

Hushovd ante fred og ingen fare, da han torsdag morgen tok seg en joggetur i Trie-sur-Baïse. På en parkeringsplass kom det plutselig en hund, som han først syntes så helt uskyldig ut, bort til ham.

– Så løp den foran meg og stoppet, og så uten forvarsel gikk den rett i kneet på meg, forteller Hushovd til VG.

Dent tidligere storsyklisten, som i år er TV-reporter i rittet der han i en årrekke var en av de største stjernene, forsøkte å komme seg bort fra hunden, mens blodet rant fra bittet over hans venstre kne.

– Den satte tennene i. Det blødde sånn, så det så verre ut da enn etter at jeg hadde fått vasket det, forteller Hushovd.

Da eieren, som ikke var langt unna, ropte på den skyldige hunden, stakk den bort fra Hushovd.

– Ble du skremt?

– Den setter jo tennene i deg. Hadde det vært en større hund, hadde jeg blitt mer skremt. Jeg tenkte mer « herregud, for en idiotisk bikkje».

Hushovd fikk en lege i startområdet for torsdagens etappe til å se på bittet. Den legekyndige konkluderte med at det ikke var dypt nok til at han trengte stivkrampesprøyte.

Hushovd er ikke den eneste som er fysisk merket av det franske rittet. Senest onsdag krasjet spurtkanonen Peter Sagan i høy fart. Slovaken var kraftig forslått da VG snakket med ham etter etappen, men torsdag forsikret Bora-Hansgrohe om poengkongen er tilbake på sykkelen på den 18. etappen.

Tirsdag måtte Philippe Gilbert gi seg etter en skrekkvelt på den 16. etappen.