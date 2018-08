POLITIKJENNING: Jan Ullrich, her på vei ut av retten i 2015 etter å ha vært involvert i en krasj etter å ha kjørt i påvirkning. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tyske medier: Jan Ullrich arrestert for å ha angrepet prostituert på luksushotell

Publisert: 10.08.18 12:28 Oppdatert: 10.08.18 12:47

SYKKEL 2018-08-10T10:28:57Z

Ifølge flere tyske medier, blant annet Der Spiegel, har politiet bekreftet at den tidligere toppsyklisten Jan Ullrich (44) er arrestert.

Det er ikke for hva som helst.

Den 44 år gamle tidligere toppsyklisten er i arresten anklaget for å ha angrepet en prostituert på et luksushotell, skriver Der Spiegel .

– Politiet har bekreftet opplysningene, skriver avisen.

Opplysningene kommer etter en svært turbulent uke for 44-åringen.

Forrige helg ble Ullrich tauet inn av politiet i Mallorca etter å ha hoppet over gjerdet til naboen, skuespiller og regissør Til Schweiger, og angivelig truet henne. Det ble bare et kort opphold bak lås og slå, men Ullrich ble ilagt besøksforbud.

Da han var tilbake på tysk jord denne uken, sto Ullrich frem og sa at han mottok terapi for problemene som ledet frem til arresten forrige fredag.

Nå er han altså arrestert for andre gang på syv dager.

Jan Ullrich er ingen fremmed for politiet. I fjor ble Ullrich, som vant Tour de France i 1997, bøtelagt og dømt til 21 måneders betinget fengsel for fyllekjøring.

– Det er utilgivelig at jeg har satt meg bak rattet med alkohol i blodet, skrev han på hjemmesiden sin den gang etter å ha målt en promille på 1,4.

Jan Ullrich vant Tour de France i 1997, men i 2002 ble han utestengt i seks måneder etter å ha blitt tatt for bruk av amfetamin.

I 2006 ble det så kjent at han var blant de mange syklistene som var omtalt i en dopingrapport fra spanske myndigheter. Det gjorde at han ble kastet ut av Tour de France det året. Året etter valgte Jan Ullrich å legge opp, 33 år gammel.

Ullrich innrømmet dopingbruk i et intervju med tidsskriftet Focus i 2013. Han innrømmet at han samarbeidet med den spanske dopinglegen Eufemiano Fuentes. Tyskeren hevdet at nesten alle var dopet og at han ikke tok noe som ikke andre tok.

– For meg er det juks bare hvis en får en fordel av det, og det fikk jeg ikke. Jeg ville bare ha samme muligheter som de andre, sa Jan Ullrich den gang.