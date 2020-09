Bernal måtte kapitulere da Pogacar tok ny seier

Allerede 13 kilometer fra toppen av Grand Colombier måtte Egan Bernal (23) slippe resten av favorittene. Fjorårsvinneren tapte over syv minutter og virker til å være ute av seierskampen i årets Tour de France.

Tolv ryttere, av dem tre Jumbo-Visma-ryttere, kom sammen inn på den siste kilometeren. Der ble det slovensk seier, men det var ikke Primoz Roglic (Jumbo-Visma) som hadde mest å gi på de siste hundre meterne.

Istedenfor var det Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) som spurtet forbi landsmannen og inn til sin andre etappeseier i årets Tour de France.

– Det var en skikkelig hard etappe. Jumbo-Visma satt en høy fart gjennom hele dagen og varmen gjorde også at det ble en vanskelig etappe. På slutten ventet jeg på spurten og jeg er veldig glad for å kunne vinne igjen, sier Pogacar i et intervju vist på Eurosport.

Sammenlagt leder fremdeles Roglic, nå 40 sekunder foran Pogacar. Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) er nå oppe på tredjeplass, 1.34 bak Roglic.

– For øyeblikket virker han (Roglic) ustoppelig. Men i dag sprakk Bernal, kanskje kan jeg eller Roglic sprekke en annen dag. Du vet aldri i et treukersritt, spesielt Touren. Det er fremdeles muligheter, sier Pogacar.

Bernal tapte på sin side over syv minutter og er nede på 13. plass i sammendraget, 8.25 bak Roglic.

SLOVENSK SEIER: Tadej Pogacar vant den 15. etappen. Foto: THIBAULT CAMUS / X01348

Et imponerende Jumbo-Visma tok tidlig kontroll på den 15. etappen i årets Tour de France. Inn i den avsluttende bakken opp til Grand Colombier (17,4 kilometer à 7,1 prosent) satt de fremdeles med fire hjelperyttere rundt sammenlagtleder Primoz Roglic.

Wout van Aert satte tempoet fra bunn av stigningen og allerede etter fire kilometer måtte både fjorårsvinner Egan Bernal (Ineos Grenadiers) og Nairo Quintana (Arkea-Samsic) slippe.

Bernal lå på tredjeplass før søndagens etappe, men tapte flere minutter og raste nedover sammenlagtlistene. Dermed ser det også ut til at Ineos ikke vil klare å ta en ny seier i Tour de France, etter å ha vunnet syv av de siste åtte utgavene. Den eneste utgaven de ikke har vunnet siden 2012 er 2014-utgaven, da Chris Froome måtte bryte tidlig og Vincenzo Nibali vant sammenlagt.

Verken Froome eller 2018-vinner Geraint Thomas fikk en plass på laget til det britiske storlaget i årets Tour de France.

TOK KOMMANDO: Jumbo-Visma leverte igjen et strålende lagarbeid for sammenlagtkaptein Primoz Roglic. Foto: SEBASTIEN NOGIER / EPA

Det ble full fart ut fra start i Lyon på den 15. etappen i årets Tour de France, hvor man på de siste 75 kilometerne skulle opp mot Grand Colombier fra tre forskjellige sider.

Åtte ryttere kom seg etter hvert av gårde i bruddet, hvor Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept)og Michael Gogl (NTT Pro Cycling) kom inn i Grand Colombier med et forsprang på snaut to minutter.

De ble raskt hentet inn av Jumbo-Visma-toget, som holdt stand hele veien opp til den siste kilometeren. Der kom det flere angrep, og til slutt var det Tadej Pogacar som gikk seirende ut.

