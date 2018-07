HJULPET OPP: Philippe Gilbert gikk med hodet først over en veikant - men kom seg overraskende raskt opp, med god hjelp. Men etter etappen ble det klart at årets Tour er over for ham. Foto: Cor Vos / Cor Vos Fotopersburo-Video ENG

Tour de France over for Gilbert: – Fryktelige smerter

Publisert: 24.07.18 19:53 Oppdatert: 24.07.18 20:23

BAGNIERS-DE-LUCHON (VG) Philippe Gilbert (36) syklet i mål etter denne skrekkvelten på tirsdagens Tour de France-etappe. Et par timer senere klarte han ikke å bevege kneet.

Nå er Tour de France over for den populære belgieren.

Han kom trillende til Quick Steps lagbuss like over klokken 18. Både venstre ben og arm var blodig.

– Det var en veldig spektakulær krasj. Jeg har sett bildene selv. Men jeg vet ikke hva som skjedde, sa Gilbert før han brøt ut i gråt, og gikk inn i bussen.

En halvtime senere ble han kjørt til sjekk i legebussen som følger Tour de France. Mens VG og enkelte andre medier ventet på utsiden, tok man bilder av Gilberts ben. Da han kom ut, etter 45 minutter, var det med beskjed om at Tour de France fortsetter uten belgieren.

– Jeg kan ikke bevege kneet mitt, og har fryktelige smerter. Det er over, sa Gilbert.

Det gjensto snaut seks mil da Gilbert suste nedover fjellsiden Col de Portet-d’Aspet. I en venstresving gikk det aldeles galt, og Thor Hushovds gode venn ble kastet over det lave murgjerdet.

Etter et svev på rundt tre meter, landet han i en steinrøys.

Den danske sportsdirektøren Brian Holm var en av de første på stedet.

– Man forventer alltid å høre stemmer etter en velt. De skriker ofte. Men denne gangen var det helt stille. Og da ble jeg stresset. Det er aldri et godt tegn. Da jeg kom bort til ulykkesstedet tenkte jeg «holy fuck, han forsvant over muren», sier Holm til VG i Frankrike.

– Det var ikke noen myk landing. Men så hørte jeg at han bannet. Tro meg, han bannet. Det var et godt tegn. Da skjønte jeg at han ok, tilføyer han. Holm.

Han ville ikke hjelpe rytteren sin med å klatre opp i tilfelle han hadde brukket noe. Men Gilbert kom seg omsider opp og fullførte etappen. Da hadde han rukket å vise tommel-opp til TV-kameraet.

– Han har to gutter hjemme som følger veldig med, og det er klart at når de sitter å følger med på pappa, så hopper de i stua av å se en sånn tommel opp, sier TV 2-ekspert og Giblert-venn Thor Hushovd.

Bare noen få hundre meter unna tirsdagens ulykkested, veltet Fabio Casartelli i 1995. Den italienske rytteren døde den dagen, bare 24 år gammel.

– Vi kan ikke tillate oss å tenke på sånt. Om man gjør det, så kan man ikke være syklist eller sitte i følgebilen, sier Holm til VG.

Gilberts spektakulære velt etter fulgte en annen dramatisk episode tirsdag ettermiddag: Tidlig på etappen forsøkte en gruppe demonstrerende franske bønder å stoppe sykkelfeltet.

De ønsket å få myndighetens oppmerksomhet rundt en lokal politisk sak. Fransk politi nølte ikke da de så hva som skjedde, og benyttet seg tåregass mot bøndene.

Problemet var bare vinden: Den førte tåregassen rett til Tour de France-rytterne, som måtte ta en flere minutter lang pause for å skylle øynene.

– Vi kom gjennom noen demonstrasjoner med høyballer. Jeg vet jeg er litt allergisk mot høy, men jeg tenkte «hvorfor får jeg ikke puste? Er jeg så allergisk?» Men så kjente jeg det i øynene og overalt og tenkte at dette var noe gassopplegg, forklarer Alexander Kristoff overfor VG.

– Du fikk det skikkelig?

– Ja, det svei i øynene og kjente at jeg ikke fikk puste så godt, men det var det samme for alle. Alle hylte og skrek «ah, my eyes!», sier Kristoff med stor innlevelse.

VG var i kontakt med flere personer i målområdet i den lille byen Bagniers-de-Luchon i går kveld. Så godt som samtlige mente politiet hadde vært for ivrige, og handlet uten å tenke seg om.

– Men dette viser også hvor lett det er å slå til dersom noen virkelig ønsker det. Da hjelper det ikke med lastebiler som sperrer alle innfartsveien til løypen. Takk gud for at det bare var noen protesterende bønder. Tåregassen gjorde bare at det virket litt større enn hva det egentlig var, mener Brian Holm.

Om han mistet Philippe Gilbert i Tour de France tirsdag kveld, så kunne han i det minste juble over at Julian Alaphilippe, også han Quick Step-rytter, vant den 16. etappen i årets ritt. Dette var årets andre etappesier for 26-åringen.