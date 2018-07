TEAM SKY-BOSS: Dave Brailsford, her fra dagens pressekonferanse på hviledagen i Tour de France. Foto: REGIS DUVIGNAU / X00095

Team Sky-sjef skjelte ut franske sykkelfans etter spytting

Publisert: 23.07.18 14:03

CARCASSONNE (VG) Etter to uker i Tour de France var begeret til Team Sky-sjef Dave Brailsford fullt i dag.

Det britiske stjernelaget blir daglig utsatt for pipekonserter langs løypen. En tilskuer forsøkte å slå Chris Froome i Alpene. En annen kastet flytende væske på samme mann.

I veibanen står det daglig tilskuere med plakater med lite hyggelig budskap. Det å bli spyttet på, er ikke lenger uvanlig.

Team Sky har aldri tidligere opplevd så mye misnøye som laget gjør i året Tour de France.

– Jeg tror ikke det kommer til å stoppe. Jeg er ikke så optimistisk på den fronten. Det er krevende, vi erkjenner det. Vi må bare være opptatt av hvordan vi oppfører oss. Vi forsøker å ikke reagere, sa sir Dave Brailsford i dag.

Team Sky holdt pressekonferanse på Tourens andre hviledag. Det hadde bare gått et halvt døgn siden Sky-rytter Gianni Moscon ble kastet ut av rittet etter å ha slått en annen rytter.

Brailsford tonet ned viktigheten av Moscon i de kommende fjelletappene i Pyreenene. I stedet langet han ut mot franske sykkeltilskuere.

– Personlig mener jeg at spytting ikke har en plass i profesjonell sport eller i livet ellers, men det virker som om det er vanlig her i Frankrike. Men vi skal ikke la det distrahere oss. Dersom dette handler om Chris og hans astmasak, så var den kjent under Giro ‘dItalia også. Der var italienerne fantastiske. Spanjolene har vært fantastiske. Dette virker å være en fransk greie. Det er en fransk kultur, sier Brailsford.

Han ga seg ikke med det:

– Jeg er ikke sikker på om franskmennen hadde likt at fotballspillerne deres ble spyttet på i Russland (fotball-VM), men det er tydeligvis greit å spytte på oss og støtteapparatet. Jeg har et ungt støtteapparatet. Mekanikeren vår er 21 år. Hun er en ung jente som kjører rundt i Frankrike og det er ubehagelig for henne. Svært ubehagelig. Hadde det vært mitt land som gjorde slikt, så hadde jeg syntes det var uheldig. Men sånn er det, altså, sier Team Sky-toppen.

Brailsford mener situasjonen i ytterste konsekvens kan gjøre at utenlandske lag kvier seg for å delta i Tour de France i fremtiden.

- Dersom du ikke ønsker at utenlandske lag skal komme, så kanskje det bare bør være franske deltakere. Men om du ønsker utenlandske lag velkommen, så bør de behandles med den samme typen respekt som du selv ønsker at fotballandslaget skal oppleve i Russland, sier han.

Team Sky-rytter Geraint Thomas (32) leder Tour de France foran lagkamerat Chris Froome (33).

– Dette er ingen hyggelig situasjon. Det er høydepunktet i karrieren min, og så opplever vi så mye negativitet. Men man må bare være sterk i hodet og fortsette. Jeg vil heller ha denne trøya i mitt livs løp og bli buet på, enn å være nummer 30 og bli droppet i det første fjellet mens alle heier på meg. Jeg nyter det fortsatt, sa Geraint Thomas på den internasjonale pressekonferansen for skrivende journalister – der VG var til stede – i Carcassonne i går kveld.

Sir Dave Brailsford havnet tidligere i Tour de France i en ordkrig med den franske UCI-presidenten David Lappartient, som han mente har mentalitet som en fransk borgermester - vel vitende om at Lappartient nettopp har vært borgermester.

Den kommende uken skal Tour de France avgjøres i Pyreneene, samt en 35 kilometer lang tempoetappe neste helg.