NEKTER: Michele Ferrari, som hevder at han aldri har dopet noen tross livstidsutestengelse, nekter nå for å ha hatt noe med Astana-ryttere å gjøre på over ti år. Foto: AFP og AP

Dopinglege nekter for Fuglsang-kobling

Den livstidsutestengte dopinglegen Michele Ferrari (66) nekter for at han har jobbet med ryttere fra sykkellaget Astana de siste ti årene.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver italieneren i et innlegg på sin egen nettside, et halvt døgn etter at VG, Politiken og DR omtalte en hemmelig rapport bestilt av Cycling Anti-Doping Foundation (CADF).

I rapporten hevdes at CADF har etteretningsinformasjon som indikerer at en av verdens største sykkelstjerner, danske Jakob Fuglsang, benytter seg av dopingprogrammet til Michele Ferrari.

«Nok en gang må jeg avkrefte den siste mediebløffen om meg selv» innleder Ferrari på nettsiden sin, før han skriver at han ikke har hatt et arbeidsforhold til utøvere på Astana på over ti år, og at han ikke har vært i Monaco/Nice på over 12 år.

Ferrari ble livstidsutestengt i 2012, da det kom frem hvordan han hadde vært arkitekten bak den tidligere sykkelstjernen Lance Armstrongs årelange dopingbruk.

Ferrari skal heller ikke, hevder han, ha vært til stede på Vuelta Catalunya i 2019, slik rapporten bestilt av CADF åpner for.

«Jeg har ikke vært til stede på et ritt siden 1994» skriver Michele Ferrari i dag.

En lang rekke ryttere har fortalt om hvordan Ferrari hjalp dem med dopingmidler. Og i filmen «The Armstrong Lie» fortalte omsider også Lance Armstrong om hvordan Michele Ferrari hadde hjulpet ham. Et eksempel Armstrong nevnte, var fra år 2000 da dopingjegerne var i ferd med å finne en test som kunne avsløre bruk av det forbudte turbodopet EPO:

«Jeg mistenkte at alle i Tour de France benyttet det. Michele kom til meg og sa “du burde ikke bruke EPO i Tour-en. Jeg er ikke komfortabel med det, jeg tror de nærmer seg en test mot EPO”. Han visste når testen ville være klar. “Det er ikke verdt risikoen. La oss bare ta en blodoverføring», sa han.

Michele Ferrari har på sin side nektet for noen gang å ha dopet noen, til tross for at han er utestengt på livstid og flere førstehåndsvitner hevder det motsatte.

I et sjeldent intervju med Al Jazeera i 2012, så sa Ferrari dette:

«Jeg har aldri sett noen form for doping i tilknytning til Lance Armstrong. Han spurte meg aldri om doping. Det er seks ryttere som har anklaget meg, men de … Jeg har aldri hatt et arbeidsforhold til dem. Jeg begynte å jobbe med sykkel for 30 år siden og har konsultert hundrevis av proffsyklister. Over 30 år er det bare noen få ryttere som har anklaget meg for noe ulovlig eller relatert til doping. Og alle har hatt en agenda når de har gjort det».

Også i sitt ferske innlegg på sin egen nettside skriver han at «jeg er aldri dømt for doping» – til tross for at han er livstidsutestengt fra all idrett for nettopp dette.

Jakob Fuglsang og Astana ville først ikke kommentere den aktuelle saken. Men mandag ettermiddag sendte laget ut en pressemelding i etterkant av saken i VG, Politiken og DR et halvt døgn tidligere. Der nevner de ikke de navngitte sykkelrytterne Jakob Fuglsang og Alexej Lutsenko. Det heter derimot at:

«Laget samarbeider ikke med noen tvilsomme leger, som dr. Michele Ferrari. Rytterne har ikke lov til å konsultere noen leger utenfor laget i den hensikt å gjennomføre trening eller å få råd om kosthold eller behandling».

Se hvordan en av verdens mest anerkjente dopingjournalister og sykkelforfattere reagerte på opplysningene om dopingrapporten:

Astana skriver også at de er i kontakt med UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) og CADF for å få mer informasjon, og at laget vil samarbeide dersom det åpnes en sak.

«Men i øyeblikket er det ikke åpnet noen sak mot noen av rytterne på laget. Astana Pro Team har tillit til at dersom CADF hadde bevis for at noen av rytterne hadde gjort noe galt, så ville det blitt åpnet en disiplinærsak umiddelbart».

I USA sitter Travis Tygart. Han er toppsjef i det amerikanske antidopingbyrået USADA. Få vet mer om Michele Ferrari enn nettopp Tygart.

– Dessverre vil det overhodet ikke overraske meg om Ferrari fortsatt er aktiv. Han har vært så knyttet til en verden av doping, at det virker som om han ikke kan holde seg unna. Det vil være brudd på utestengelsen hans, men også på reglene til utøverne som samarbeider mot ham, sier Tygart til VG.

Og:

– Det er noe «gal vitenskapsmann» over ham. Han fant en nisje hvor han kunne utfolde seg. De fleste leger skriver under på en ed om at de alltid vil gjøre det beste for pasientene sine. Men den kastet han på sjøen og gjorde hva han mente var det beste - også mot lovene i Frankrike og Italia - for å dope utøvere så de kunne vinne, sier Tygart.

Michele Ferrari besvarte ikke gjentatte henvendelser i forbindelse med saken om den tidligere nevnte rapporten. Hans sønn, Stefano, er ifølge politiet i flere land en del av sin fars dopingnettverk og også bredt omtalt i rapporten VG er i besittelse av. Sønnen er blitt forelagt 11 konkrete spørsmål på e-post til seg selv og sin far i forbindelse med denne saken, deriblant Tygarts merkelapp om at «det er noe gal vitenskapsmann over ham», men har valgt å ikke besvare disse.

Publisert: 03.02.20 kl. 15:46 Oppdatert: 03.02.20 kl. 15:58

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser