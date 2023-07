1 / 2 I BRUDD: Tobias Halland Johannessen i front. STAKK AV: Tobias Halland Johannessen og Jonas Gregaard angrep tidlig på den sjette etappen. forrige neste fullskjerm I BRUDD: Tobias Halland Johannessen i front.

NÅ: Halland Johannessen med i brudd

Den norske Uno-X-rytteren Tobias Halland Johannessen (23) kjemper om seieren i den sjette etappen i Tour de France.

SISTE: Femmannsbruddet taper tid til de bak.

Torsdag er det duket for nok en fjelletappe og som i går ble det angrepet umiddelbart. Etter hvert var det en rekke ryttere som klarte å løsrive seg, blant dem Uno-X-rytterne Tobias Halland Johannessen og danske Jonas Gregaard.

– De sitter i en ekstremt god posisjon, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd om Uno-X.

Når 50 kilometer gjenstår, har flere ryttere måttet slippe, deriblant Gregaard. Halland Johannessen holder imidlertid stand blant en gruppe på fem ryttere.

De fire andre er Wout van Aert (Jumbo-Visma), Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), James Shaw (EF Education-EasyPost) og Ruben Guerreiro (Movistar).

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) henter imidlertid stadig sekunder på femmannsbruddet. Nå er de under minuttet bak.

Les også Tror dette blir forbudt: Norsk Tour-reklame sammenlignes med tobakk BAYONNE (VG) Å reklamere for bensinstasjoner er forbudt i Frankrike. Norske Uno-X slipper unna på grunn av et smutthull.

Det var varslet i forkant at Uno-X kom til å prøve seg. Lagets sportsdirektør Stig Kristiansen var optimistisk med tanke på mulighetene for lagets første etappeseier i Tour de France da han ble intervjuet tidligere under etappen.

– Vi fikk to mann i bruddet og vi håper bruddet holder seg helt frem til mål. Vi fikk riktig mann, Tobias, i bruddet ved hjelp av Gregaard. Det er andre sterke folk der, men det er ganske gode muligheter, sa Stig Kristiansen til Discovery.

Han spådde at bruddet kom til å slå sprekker opp Col du Tourmalet og fikk rett i det.

– Det blir en krig mellom de sterke klatrerne, sa Kristiansen.

Også på onsdag ønsket de å få med Halland Johannessen i brudd. Da var det i stedet Torstein Træen som ble en del av et brudd på 36 mann, men nordmannen måtte slippe med 80 kilometer igjen av etappen.

Torsdagens etappe i Pyreneene er 144,9 kilometer lang. Rytterne skal ta seg fra Tarbes til Cauterets-Cambasque.