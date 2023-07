1 / 5 SUVEREN: Jonas Vingegaard har dominert i årets Tour de France. forrige neste fullskjerm SUVEREN: Jonas Vingegaard har dominert i årets Tour de France.

Jonas Vingegaard kommer til å vinne Tour de France igjen – Pogacar vant etappen

Tadej Pogacar (24) slo rivalen på den nest siste etappen, men det er Jonas Vingegaard (26) som etter alle solemerker vinner Tour de France for andre året på rad.

Han leder med over syv minutter til sammenlagtrival Tadej Pogacar etter 20 av 21 etapper.

Etappen søndag er nemlig kun en parademarsj med målgang inne på Champs-Élysées, og det skal skje mye på den 21. etappen for at vi ikke ser Jumbo-Visma-rytteren på toppen av sammenlagtlisten søndag.

Etter at Pogacar vant sammenlagttittelen i 2020 og 2021, er det Jonas Vingegaard som har vært den fremste rytteren i Tour de France. I fjor vant dansken med en avstand på to minutter og 43 sekunder, mens han i år har tredoblet den avstanden.

Vingegaards avstand til rivalen er på syv minutter og 29 sekunder.

Info Tour de France, sammenlagt 1. Jonas Vingegaard 2. Tadej Pogacar + 7 min, 29 sek 3. Adam Yates + 10 min, 56 sek 4. Simon Yates +12 min, 23 sek 5. Carlos Rodriguez +12 min, 57 sek Vis mer

– Dette er det svakeste vi har sett av Jumbo-Visma i årets Tour de France, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd underveis i etappen, og la til at laget bør prise seg lykkelig for at Pogacar røk på en smell på tempoetappen.

Der vant Vingegaard etappen med hele ett minutt og 38 sekunder foran rivalen.

Men lørdag var det Pogacar som vant. Han knuste Vingegaard, tvillingene Adam og Simon Yates samt Felix Gall på oppløpet.

VANT ETAPPEN: Tadej Pogacar.

Uno-X’ Tobias Halland Johannessen var med i gruppen til Pogacar og Vingegaard, som jaktet franske Thibaut Pinot alene i brudd de siste milene av etappen.

Men de to sammenlagtkanonene rykket til da det gjensto de seks siste kilometerne med klatring, og da ble det eneste norske håpet ristet av i fjellene. TV 2s eksperter lot seg uansett imponere av at Halland Johannessen var med i finalen av årets Tour de France.

– Jeg gleder meg til å følge ham videre, sa Dag Otto Lauritzen entusiastisk.

Halland Johannessen endte som nummer ni på etappen – 50 sekunder bak Pogacar.

BESTE NORSKE: Tobias Halland Johannessen ble nummer ni lørdag.

Giulio Ciccone sikret klatretrøyen da det gjensto 54 kilometer igjen av den 20. etappen.

– Det er så fortjent. Han har kjempet for hvert poeng i hele Tour de France, sa Hushovd.