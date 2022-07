SEIER: Tadej Pogacar vant den 17. etappen foran Jonas Vingegaard.

Pogacar spurtet inn til etappeseier – Vingegaard tviholdt på den gule trøyen

Tadej Pogacar fortsatte jakten på Jonas Vingegaard på den 17. etappen av årets Tour de France.

Etter to timer og tre kvarter på sykkelen ble det klart at slaget om etappeseier og sekunder på den gule trøyen skulle stå opp til toppen av «verdens bratteste flystripe», på førstekategorien Peyragudes.

Pogacar ventet og ventet med å sette inn støtet opp den 8 kilometer lange bakken. Faktisk ventet sloveneren så lenge at det hele endte med et spurtoppgjør mellom ham og Vingegaard.

I den duellen var det sloveneren som var sterkest og med det tok etappeseieren og ti bonussekunder.

Vingegaard trillet over målstreken som nummer to og innkasserte seks bonussekunder. Dermed knappet Pogacar kun inn fire sekunder på mannen i den gule trøyen, og det skiller nå to minutter og 18 sekunder mellom de to.

Og muligens føler Pogacar at han fikk lite ut av dagen, for han og laget startet hardkjøret tidlig.

Etter å ha mistet nok en hjelperytter i Rafal Majka, satte Pogacar sin lit til amerikaneren Brandon McNulty. 24-åringen leverte varene. Med han i front opp 10,7 kilometer lange Col de Val Louron-Azet, kjørte UAE Team Emirates-duoen av samtlige bortsett fra Vingegaard.

SOLO: Andreas Leknessund prøvde lykken fra bruddet og gikk solo på den 17. etappen, før han slapp seg ned for å hjelpe lagkamerat Romain Bardet.

På vei til toppen kjørte de også inn den norske Tour-debutanten Andreas Leknessund. 23-åringen kom seg med i bruddet på den 17. etappen og sa adieu til resten av bruddkameratene i bunn av bakken.

Nordmannen kjørte heroisk i ensom majestet, men gikk til slutt besøk av Pogacar, Vingegaard og Majka. Leknessund la seg på hjul før han 2,5 kilometer før toppen kikket nedover fjellet, stoppet opp og ventet på lagets kaptein Romain Bardet som var lenger ned i fjellet.

– Jeg er veldig uenig i den taktikken der, men han er en lagspiller, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Leknessund fikk Bardet opp på hjulet og hjalp lagkameraten opp til gruppe to med blant andre briten Geraint Thomas, mens Vingegaard og Pogacar fortsatte den innbitte kampen om gult lenger fremme.