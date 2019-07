VINNER: Caleb Ewan jubler for seieren i Toulouse. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Nordmennene sjanseløse i spurten - Kristoff mistet kjede

Både Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff falt av da Caleb Ewan vant den siste spurtetappen før fjellene venter i Tour de France.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg sitter egentlig bra, men mister kjedet med cirka to kilometer igjen. Dessverre mister jeg 20 posisjoner på bare tull, forteller Kristoff til TV 2 etter målgang.

Resultater: 1. Caleb Ewan

2. Dylan Groenewegen

3. Elia Viviani

4. Peter Sagan

5. Jens Debusschere

9. Alexander Kristoff

51. Edvald Boasson Hagen Vis mer vg-expand-down

Hverken han eller Boasson Hagen satt i posisjon til å spurte om seieren. Kristoff ble tikket inn på 9. plass, Boasson Hagen som nummer 51.

– Jeg følte meg egentlig bra i dag, men når kjedet hopper av kan man ikke tråkke, i tillegg velter jeg nesten i siste sving, da detter jeg av, forklarer Kristoff videre.

Boasson Hagen havnet nære gjerdet i siste sving, og tapte mange posisjoner.

– Det er synd at enda en sjanse ryker. Jeg følte jeg hadde en god posisjon og var på vei fremover, forklarer han til TV 2.

Et brudd på fire ryttere gikk tidlig på etappen, men greide aldri å skaffe et stort nok forsprang, og ble hentet inn mot slutten av et hovedfelt som hadde god kontroll. Etter at Aimé De Gendt gjorde et siste tappert forsøk med en mil igjen.

Velt i hovedfeltet

Med 30 kilometer igjen var det en velt i hovedfeltet.

Av sammenlagtkandidatene ble Nairo Quintana (nummer 8) og Giulio Ciccone (nummer 10) ble hindret. Quintana kom seg kjapt opp, mens Ciccone tapte stort med tid, og falt utenfor topp 30 sammenlagt.

For Nikki Terpstra fikk velten enda verre konsekvenser. Nederlenderen som sykler for Direct Energie, måtte bryte rittet.