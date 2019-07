KLAR FOR SIN SYVENDE TOUR: Alexander Kristoff, her på pressekonferanse utenfor Brussel ferdag kveld. Foto: JOHANNA GERON / X07006

Kristoff trosser trenerens spurt-råd før Tour-starten

BRUSSEL (VG) Alexander Kristoff (32) og UAE-laget har lagt en slagplan før lørdagens Tour de France-åpning. Den er neppe lik den trener Stein Ørn ville gått for.

Det er elleve måneder siden Kristoff spurtet inn til etappeseier på paradegaten Champs-Elysees i Paris.

I år kommer nordmannen til Frankrike med helt nye hjelpere rundt seg. Sammen med Tour-debutantene Jasper Philipsen (21) og Sven-Erik Bystrøm (27) satt han seg ned og meislet ut en siste plan på laghotellet Novotel, et steinkast fra flyplassen i Brussel, fredag kveld.

– Spurten passer meg ganske godt: Avslutningen går i slak oppoverbakke. Det er ikke fordel de aller raskeste rytterne som Groenwegen, Viviani og Caleb Ewan. Det er ikke toppfarten det står på, men styrken, sier Kristoff.

Han er klar på at han ikke er Tour de France-feltets raskeste mann. Han har et mannskap med lite erfaring rundt seg. Og de råeste konkurrentene har rene spurttog som skal gjør jobben hans tilnærmet umulig.

Trener og stefar Stein Ørn mener han har en løsning på problemet:

I stedet for at det belgiske stortalentet Jasper Philipsen skal styre Kristoff frem i posisjon som en tradisjonell opptrekker, mener Ørn at 21-åringen bør ligge på hjulet til Kristoff og på den måten beskytte nordmannen for angrep bakfra.

– Om jeg skal anbefale noe, så er det at Alexander forsøker å flyte med før spurten og at Jasper Philipsen heller kan gi beskyttelse ved å ligge på hjulet hans og gi Alexander en åpning derfra, sier Ørn til VG.

Trekket fungerte optimalt da Kristoff vant prestisjerittet Gent-Wevelgem i vår: Da var det lagkamerat Fernando Gaviria som lå på Kristoffs hjul og lot seg falle rolig bakover da nordmannen åpnet spurten. Resultatet var at superspurteren Elia Viviani, som lå bak Gaviria igjen, plutselig var akterutseilt.

– Litt av problemet er også at dersom Alexander har en opptrekker foran seg, så må han følge opptrekkeren. Og dersom opptrekkeren gjør en feil, så vil han være i en helt låst situasjon. Og da er han ferdig, siden han ikke kommer seg frem i spurten.

– Hva svarer Kristoff selv når du sier dette?

– Vi diskuterer jo dette, og så blir det kommunisert videre til folkene i laget. Jeg har ingen direkte rolle inn i laget, så de må bestemme selv, understreker Ørn.

Se hvordan Kristoff og UAE-laget vant Gent-Wevelgem:

VG konfronterte Kristoff med trenerens anbefaling da 32-åringen møtte pressen fredag kveld. Han lot det skinne gjennom at ønsket neppe blir innvilget.

– Han (Ørn) har sagt at Jasper (Philipsen) kan sitte på hjulet mitt og på den måten gi meg en luke som i Gent-Wevelgem. Men der gikk spurten i 40 kilometer i timen, ikke i 70 som her. Så det er en forskjell, smiler Kristoff.

Han er klar på at han ikke ville stille urealistiske krav til en 21 år gammel belgisk Tour-debutant (Philipsen) eller en 27 år gammel nordmann (Bystrøm), som han omtaler som en allrounder.

– Det er viktigere at Sven sitter på mitt hjul, passer på at jeg er i posisjon og får meg frem før spurten åpner. Han kan være bak meg frem til det gjenstår en kilometer. Men så må han forbi meg og få meg i posisjon om jeg mangler noen posisjoner, sier Kristoff.

Alexander Kristoff har ikke et drillet og godt forberedt opptrekk rundt seg. Stein Ørn er likevel klar på at stesønnen har fått det beste av hva UAE har i stallen sin, slik situasjonen er akkurat nå.

Samtidig håper han at 32-åringen ikke blir for eksperimentell:

– Du kan ikke trene på et opptrekk i Tour de France. Når du kommer til en konkurransesituasjon skal du aldri gjør noe nytt. Skal du gjøre noe annet, må du trene på forhånd, mener Kristoffs trener.

Publisert: 05.07.19 kl. 22:18