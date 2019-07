Alexander Kristoff (t.v.) må gi tapt for Elia Viviani i spurten på tirsdagens etappe. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Kristoff tapte på målstreken: – Vanvittig sterkt

NANCY/OSLO (VG) Alexander Kristoff (32) kjempet om seieren, men måtte gi tapt med minst mulig margin i spurten mot Elia Viviani.

Kristoff hadde siktet seg inn på 4. etappen som en stor mulighet til å kapre etappeseier. Og han var svært nær å sikre seieren i massespurten i Nancy. Men mål målstreken var Elia Viviani sterkest en knapp hjullengde foran Kristoff.

– Viviani satt litt bedre inn mot avslutningen. Han var litt raskere, men det manglet ikke mye. Det var såvidt jeg ikke jeg hadde det. De er verdens raskeste og jeg er et lite hakk under. Det var mindre enn et halvt hjul bak kanskje. Jeg så at jeg tapte, men det var ikke mye jeg kunne gjøre, sier Kristoff til TV 2 rett etter målgang.

– Vanvittig sterkt, sier Thor Hushovd om spurten til Kristoff på sendingen til TV 2.

Mens etappen tirsdag endte etappen i massespurt, var franske Julien Alaphilippe overlegent best dagen før:

Kristoff ble dratt frem til en meget gunstig posisjon rundt fem kilometer fra mål da feltet var inne i målbyen Nancy. Også Edvald Boasson Hagen lå bra til i feltet da det dro seg mot avslutning.

Etter den sterke spurten påpekte Kristoff også hvilken hjelp han fikk av sin spurtopptrekkerJasper Philipsen.

– Jeg følte Jasper gjorde en kjempejobb. Han gjorde alt perfekt, sier Kristoff.

VG pratet med Philipsen rett etter det sterke opptrekker til Kristoff-hjelperen.

– Hva syns du om din egen prestasjon?

– Jeg er glad for at jeg kan gjøre jobben min for laget og vise hvorfor de tok meg med til touren. Vi misset seieren såvidt, men det vil komme, sier Philipsen til VG.

Han så at Kristoff var sterk og mener Kristoff gjorde en meget sterk spurt.

– Det var en veldig hektisk avslutning. Men laget gjorde en meget god jobb og fikk Alex frem i en veldig god posisjon. Det var vanskelig å komme rundt Quick-Step, de har et veldig bra lag, sier Philipsen som mener laget skal være fornøyd med innsatsen, selv de ønsket en seier.

I fjor måtte Kristoff vente til siste dagen av det mer enn tre uker lange etapperittet, før han seiret på den meget prestisjetunge etappen som avsluttes opp Champs-Élysées i Paris.

Spørsmålstegnet ved avslutningen av etappen var om den 3,2 kilometer lange 4. kategoristigningen på 5 prosent stigning ville ha noen innvirkning på kampen om seieren. Men alle var med da det dro seg mot spurten.

I GUL LEDERTRØYE: Franskmannen Julian Alaphilippe under tirsdagens etappe. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

