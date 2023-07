1 / 4 forrige neste fullskjerm

Cavendish vred seg i smerte – ute av Tour de France

Mark Cavendish (38) jaktet en historisk 35. etappeseier i Tour de France. Den drømmen er over etter at han veltet seks mil før mål lørdag.

Med 60 kilometer igjen dukket bildene opp på skjermen. Mark Cavendish lå i asfalten med et blodig kne samtidig som han holdt seg til kragebeinet.

38-åringen holdt seg til hodet mens han vred seg i smerte. I det han prøvde å reise seg opp tok han seg umiddelbart til kragebeinet. Han er nå på vei til sykehuset for å ta røntgen.

– Jeg har knekt kragebeinet én gang, og det var så smertefullt at jeg aldri hadde klart å sette meg opp på sykkelen igjen, sier Thor Hushovd om sin tidligere rival på TV 2s sending.

Cavendish jaktet Tour de France-rekord med 35 etappeseiere. Han har delt rekord med Eddie Merckx. Begge står med 34 etappeseiere. Cavendish vant den grønne poengtrøya i 2011 og 2021. I 2011 ble han også verdensmester i landeveisritt. Han har meldt at han legger opp etter sesongen.

FALLET: Mark Cavendish ble liggende flere minutter på asfalten.

På Tour de France sin hjemmeside bekrefter arrangøren at briten trekker seg fra rittet. Han satt seg i legebilen med armen i støtte og fikk behandling. Der satt han og stirret tomt ut i løse luften og tenkte på hva som kunne blitt. Dette er syvende gang Cavendish ikke når Paris.

Info Fakta om Mark Cavendish * Navn: Mark Simon Cavendish * Alder: 38 år (født 21. mai 1985 i Douglas, Isle of Man) * Idrett: Sykling * Profflag: Astana * Utvalgte meritter: Verdensmester på landevei i 2011, 34 etappeseirer i Tour de France, 16 etappeseirer i Giro d'Italia, tre etappeseirer i Vuelta a España. Kilde: NTB Vis mer

– Det var leit for Tour de France og de neste spurtene. Han var på vei opp for hver spurt, og i hver spurt var han nærmere og nærmere, sier Hushovd i TV 2s sending fra etappen.

38-åringen ble nummer to på etappen fredag.

– Dette er utrolig hjerteskjærende, skriver tidligere sprinter Marcel Kittel på Twitter.

SÅ NÆRE: Mark Cavendish (bak til venstre) måtte se seg slått av Jasper Phillipsen i går.

Også Torstein Træen har vært i asfalten.

Nordmannen, som allerede har pådratt seg brudd i albuen, var uheldig og havnet i bakken på vei ut av en rundkjøring etter om lag 20 kilometer.

– Han har landet på ryggen, sykkeltrøya er åpnet og radioen henger på utsiden. Det er velt nummer to. Huff, han ser ut som en slagen mann, stakkar, kommenterte Hushovd.

Træen fikk legebehandling får et sår bakpå leggen, men kom seg på sykkelen igjen etter velten og er tilbake i hovedfeltet.

– Torstein landet på høyre side igjen. Han har nå fått solbeskyttelse på sårene, noe smertestillende, ny radio og et par bandasjer. Vi skal få ham gjennom etappen, sier Uno-X-sjef Jens Haugland.

I dag skal Uno-X kjøre for Søren Wærenskjold. De har tidligere kjørt for Alexander Kristoff. Den flate etappen er ventet å ende med spurt.

Jonas Abrahamsen og Kristoff skal prøve å trekke opp Wærenskjold, mens Rasmus Tiller har en fri rolle.

UHELDIG: Torstein Træen har hatt flere Tour de France-uhell. Her er nordmannen under et pressetreff før Touren startet.

Med 50 kilometer igjen av etappen er det et brudd med tre ryttere som har en luke på to og et halvt minutt ned til hovedfeltet. Det er ingen nordmenn i bruddet, men det er to franskmenn og en belgier.

Hovedfeltet jakter trioen i front, og kutter stadig ned forspranget. Med 35 kilometer igjen har Kasper Asgreen kjørt fra hovedfeltet. Han har en lagkamerat i bruddet i front.

Rytterne skal sykle 200 kilometer fra Libourne til Limoges i lørdagens etappe i Tour de France.

Forventet målgang før etappen startet var kl. 17:07, men det gikk svært fort i feltet de to første milene med en gjennomsnittshastighet på over 50 km/t.