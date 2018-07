LANGT BAK: Geraint Thomas vant etappen opp ikoniske Alpe d’Huez på torsdag, men tiden var lang ifra den beste. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Sjekk forskjellen: Thomas ikke i nærheten av rekord

Publisert: 22.07.18 08:13

VALENCE (VG) Tiden Geraint Thomas (32) brukte på å klatre opp Alpe d’Huez på torsdag, holder ikke til å være blant de 100 raskeste i historien.

Det mener noen er et sunnhetstegn for sykkelsporten. Andre mener det er bortimot umulig å sammenligne tidene, siden hver etappe lever sitt eget liv.

Sammenlangtleder i Tour de France, Geraint Thomas, tilhører den siste gruppen.

– Men jeg tror hundre prosent på meg selv og laget, at ting foregår på den rette måten. Det samme gjelder for brorparten av feltet. Jeg kan aldri garantere noe for hele feltet, men 9 av 10 gjør helt sikkert alt riktig og jobber hardt. Bare se på all dopingtestingen i denne sporten nå. Jeg har tiltro til sporten vår nå, sier Team Sky -kometen til VG.

Avdøde Marco Pantani har rekorden opp den 13 kilometer, tøffe, stigningen til Alpe d’Huez. I 1995 brukte han 36.50 minutter opp fjellet, ifølge den finske bloggeren Ammattipyöräily , som i flere år systematisk har sammenliknet klatretider (se faktaboks).

Klatretider opp Alpe d’Huez: 1. Marco Pantani 36:50, 1995 2. Marco Pantani 36:54, 1997 3. Marco Pantani 37:15, 1994 4. Lance Armstrong 37:36, 2004 5. Jan Ullrich 37:41, 1997 6. Lance Armstrong 38:04, 2001 7. Miguel Indurain 38:14, 1995 8. Alex Zülle 38:14, 1995 9. Bjarne Riis 38:16, 1995 10. Richard Virenque 38:21, 1997 11. Floyd Landis 38:36, 2006 12. Andreas Klöden 38:36, 2006 13. Jan Ullrich 38:44, 2004 14. Laurent Madouas 38:44, 1995 15. Richard Virenque 38:55, 1994 16. Carlos Sastre 39:01, 2006 17. Iban Mayo 39:09, 2003 18. Andreas Klöden 39:12, 2004 19. Jose Azevedo 39:14, 2004 20. Levi Leipheimer 39:15, 2006 21. Francesco Casagrande 39:21, 1997 22. Nairo Quintana 39:22, 2015 23. Bjarne Riis 39:22, 1997 24. Miguel Indurain 39:30, 1994 25. Luc Leblanc 39:30, 1994 26. Carlos Sastre 39:32, 2008 27. Vladimir Poulnikov 39:37, 1994 28. Giuseppe Guerini 39:40, 2004 29. Santos Gonzalez 39:41, 2004 30. Vladimir Karpets 39:41, 2004 31. Fernando Escartin 39:45, 1995 32. Denis Menchov 39:47, 2006 33. Michael Rasmussen 39:47, 2006 34. Pietro Caucchioli 39:47, 2006 35. Nairo Quintana 39:49, 2013 36. Joaquim Rodriguez 39:52, 2013 37. Claudio Chiappucci 39:52, 1995 38. Paolo Lanfranchi 39:52, 1995 39. Beat Zberg 39:53, 1997 40. Udo Bölts 39:53, 1997 41. Roberto Conti 39:53, 1997 42. Laurent Madouas 39:53, 1997 43. David Moncoutie 39:56, 2004 44. Carlos Sastre 39:57, 2004 45. Ivan Basso 39:58, 2004 46. Stephane Goubert 39:58, 2004 47. Tony Rominger 39:58, 1995 48. Pavel Tonkov 40:01, 1995 49. Piotr Ugrumov 40:01, 1994 50. Alex Zülle 40:01, 1994 51. Jan Ullrich 40:03, 2001 52. Michael Rogers 40:07, 2004 53. Laurent Jalabert 40:10, 1995 54. Joseba Beloki 40:13, 2001 55. Oscar Pereiro 40:15, 2006 56. Michael Rogers 40:15, 2006 57. Cadel Evans 40:15, 2006 58. Ivan Parra 40:15, 2006 59. Laurent Jalabert 40:16, 1997 60. Marco Fincato 40:16, 1997 61. Abraham Olano 40:19, 1997 62. Roberto Conti 40:20, 1994 63. Orlando Rodrigues 40:24, 1997 64. Marcos Serrano 40:27, 2004 65. Cyril Dessel 40:30, 2006 66. Haimar Zubeldia 40:30, 2006 67. Gianni Bugno 40:30, 1991 68. Miguel Indurain 40:31, 1991 69. Oscar Pereiro 40:32, 2004 70. Luc Leblanc 40:32, 1991 71. Mikel Astarloza 40:33, 2006 72. Christophe Moreau 40:34, 2001 73. Richard Virenque 40:34, 1995 74. Ivan Gotti 40:34, 1995 75. Jose Enrique Gutierrez 40:40, 2004 76. Manuel Beltran 40:40, 1997 77. Alejandro Valverde 40:42, 2015 78. Chris Froome 40:42, 2015 79. Oscar Pellicioli 40:43, 1994 80. Pascal Lino 40:43, 1994 81. Fernando Escartin 40:43, 1994 82. Armand de las Cuevas 40:43, 1994 83. Georg Totschnig 40:45, 2004 84. Fränk Schleck 40:46, 2006 85. Sandy Casar 40:49, 2004 86. Gilberto Simoni 40:50, 2006 87. Johan Bruyneel 40:52, 1995 88. Alexandre Vinokourov 40:54, 2003 89. Richie Porte 40:55, 2013 90. Chris Froome 40:55, 2013 91. Floyd Landis 40:56, 2004 92. Damiano Cunego 40:57, 2006 93. Mikel Astarloza 40:57, 2004 94. Juan Miguel Mercado 40:57, 2004 95. Oscar Sevilla 40:58, 2001 96. Alejandro Valverde 40:59, 2013 97. Christophe Moreau 41:00, 2004 98. Gilberto Simoni 41:03, 2004 99. Jean-Francois Bernard 41:05, 1991 100. Francisco Mancebo 41:08, 2004 101. Fernando Escartin 41:08, 1997 102. Axel Merckx 41:13, 2004 103. Sylvain Chavanel 41:13, 2004 104. Claudio Chiappucci 41:13, 1991 105. Christophe Moreau 41:14, 2006 106. Tadej Valjavec 41:14, 2006 107. Pedro Delgado 41:15, 1991 108. Richie Porte 41:15, 2015 109. Geraint Thomas 41:16, 2018 110. Thibaut Pinot 41:17, 2015 111. Tom Dumoulin 41:18, 2018 112. Romain Bardet 41:19, 2018 113. Davide Rebellin 41:19, 1997 114. Chris Froome 41:20, 2018 115. Lance Armstrong 41:21, 2003 116. Francisco Mancebo 41:21, 2003 117. Haimar Zubeldia 41:21, 2003 118. Joseba Beloki 41:21, 2003 119. Tyler Hamilton 41:21, 2003 120. Ivan Basso 41:21, 2003 Kilde: ammattipyoraily.wordpress.com

Langt bak rekorden

Torsdag denne uken brukte Geraint Thomas 41 minutter og 16 minutter på samme klatring. Det holder bare til en 109. plass på listen over klatringer opp Alpe d’Huez.

Michael Rasmussen syklet selv opp Alpe d’Huez som hjelperytter i 2006, proppfull av doping. Han klokket da inn på 39,47. I møte med VG i Frankrike mener Rasmussen det er vanskelig å sammenlikne klatretider.

– Men det er bra vi ikke er på Pantani-nivå. Alle tider under 40 minutter er det grunn til å rette mistanke mot, sier Rasmussen.

– En annen tid

Av dagens ryttere i Tour de France, er Nairo Quintana best på den historiske listen. Han har en 22. plass fra 2015 å vise til. Deretter følger Alejandro Valverde og Chris Froome, som begge brukte 40 minutter og 42 sekunder opp fjellet for tre år siden. De er betydelig lenger ned på den samme listen.

Sportsdirektør i Quick Step, Brian Holm, utbryter overrasket «Hold nu kæft, mand!» når VG forteller han at tiden til Thomas ikke holder til topp hundre historisk sett.

Han mener det ikke skyldes én spesifikk årsak.

Etappen var vanvittig hard. Det samme var dagen før. Det har vært drepende varmt. Rytterne var kjørt. Pantani kjørte på en sykkel som veide tre kilo mer, og som hadde dårligere dekk.

– Pantani var også godt «forberedt» på 90-tallet?

– Det kan vi nok si uten at vi skal starte noen konflikt rundt det. Det var en annen tid på 90-tallet. Takk og lov for at den tiden er forbi. Jeg er glad for å høre at Thomas syklet fire og et halvt minutt saktere enn Pantani. Det vitner om at sykkelsporten er på rett vei. Hadde han kjørte fire minutter raskere, så hadde man hatt noen spørsmål i dag. Så takk og lov at han ikke er topp hundre. Det er et godt tegn, sier Holm til VG i Frankrike.

Selv syklet han for det tyske Telekom-laget i glansdagene, og vet godt hvordan effekten av dopingmidler er.

Sjokkert Armstrong

Det gjør også Lance Armstrong. I sin daglige podcast, The Move, sier han at han ble sjokkert da han forsto at tiden til Thomas ikke var bedre, rent historisk.

Det er likevel et faktum at alle etapper er ulike. Torsdagens klatring kom på den tredje og siste dagen i Alpene. Rytterne var slitne. I tillegg roet de fire rytterne i front, inkludert Thomas, det veldig ned med tre kilometer igjen til mål.

Bare der røk det trolig et sted mellom 30 og 60 sekunder.

– En av etappen til Pantani startet i Grenoble (ikke langt unna) og han startet klatringen med et helt lag rundt seg. Da jeg brukte tilnærmet lik tid som Pantani, var det snakk om en tempo, så jeg syklet bare det fjellet. Dagens ryttere syklet 5000 høydemeter før de kom til Alpe d’Huez, sier Armstrong.

Noe av det samme sa Alexander Kristoff, da VG kontaktet ham fredag morgen og fortalte om tallene:

– Vi kjørte hardt før Alpe d’Huez. Det var mange høydemeter. Sånn sett er det vanskelig å sammenligne, mener nordmannen.