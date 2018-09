Stake Laengen yppet seg da Valverde ble verdensmester

SYKKEL 2018-09-30T14:44:48Z

Vegard Stake Laengen (29) imponerte stort under landeveis-VM, men til slutt var det kontroversielle Alejandro Valverde som ble verdensmester.

Publisert: 30.09.18 16:44 Oppdatert: 30.09.18 17:26

Etter over 258 kilometer sto det mellom Romain Bardet, Michael Woods, Alejandro Valverde og Tom Dumoulin på oppløpet i Østerrike.

Der viste den kontroversielle syklisten Valverde seg som den klart sterkeste og vant foran Bardet og Woods på tredjeplass. Dumoulin ble nummer fire.

- Jeg syns det er emosjonelt at en på 38 år som lever og ånder for dette vinner. Noen syns han har en litt råtten fortid, men jeg må jeg si at han er en fantastisk kar og respekterer alle i feltet. Jeg må si han fortjener å vinne denne tittelen, sier Thor Hushovd under TV 2s direktesending.

Spanjolen hadde fra før av seks medaljer, men ingen gull.

– Det er som Thor sier så fortjent. Han har seks medaljer og nå er den syvende gull. Det er ganske unikt det han har gjort, istemmer Dag Otto Lauritzen.

I målområdet trillet tårene for Valverde.

– Det er utrolig, etter å ha tapt så mange ganger. Dette er en seier for laget, sier han i seiersintervjuet.

Kontroversiell vinner

Det er ingen tvil om at Valverde er kontroversiell i sykkelverden. Han ble i mai 2010 dømt til to års utestengelse som følge av innbladningen i bloddopingskandalen omtalt som Operasjon Puerto.

– Noen river seg nok i håret, men Valverde er verdensmester, konkluderte TV 2-kommentator Christian Paasche.

Skandalen involverte en rekke sykkelstjerner etter at spansk politi beslagla et stort antall blodposer i forbindelse med en razzia hos den spanske legen Eufemiano Fuentes i 2006. Flere av favorittene til Tour de France dette året utestengt, blant dem Jan Ullrich og Ivan Basso.

Men det tok fire år før det ble en endelig klarering rundt Valverdes dopingsak i Idrettens Voldsgiftsrett (CAS). I 2010 opprettholdt CAS utestengelsen på to år. Da han kom tilbake i 2012 etter utestengelsen tok han sølv i VM og kopierte den medaljen både i 2013 og 2014.

Nordmenn yppet seg

Sett med norske øyne var søndagens ritt lenge underholdende.

Vegard Stake Laengen var en del av et brudd som stakk avgårde allerede etter 15 kilometer. Tidlig hadde utbrytergruppa, som besto av elleve mann fra start av, en ledelse på over 19 minutter.

Utover dagen - parallelt med at hovedfeltet gradvis tok innpå - ble utbrytergruppa mindre og mindre.

To mann holdt imidlertid ut til det gjensto drøye 22 kilometer : Vegard Stake Laengen og danske Kasper Asgreen.

Det til tross for at VM-løypa overhodet ikke ble sett på som optimal sett med norske øyne.

– For en jobb dere har gjort. Fantastisk innsats, fastslo en entusiastisk TV 2-kommentator Christian Paassche da ledelsen ble tatt igjen av hovedfeltet.

– Fjær i hatten. Ledelsen i UAE ser at det er mye i denne gutten med et slik løp, fastslo Johan Kaggestad .

Odd Christian Eikeng ble til slutt beste nordmann på 30. plass - to minutter og 42 sekunder bak Valverde. Stake Laengen endte på 43.-plass, 5.44 bak vinneren.

Ikke norske forhold

På forhånd var det ikke knyttet veldig store forventninger til de seks nordmennene som stilte til start i Østerrike.

Den 258 kilometer lange løypen, over 4670 høydemeter, ble på forhånd sett på som en kraftanstrengelse av de helt sjeldne. På sitt aller bratteste hadde løypa en stigningsprosent på hele 28.

På forhånd var det klart at den tøffe løypeprofilen ikke ville favorisere noen nordmenn, og at man ikke kunne forvente noen norske helt i toppen.

I tillegg til Vegard Stake Laengen stilte Norge med Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen, Markus Hoelgaard, Carl Fredrik Hagen og Odd Christian Eiking.

Sven Erik Bystrøm valgte som første nordmann å kaste inn håndkleet da det gjensto omlag 95 kilometer. Edvald Boasson Hagen valgte å gi seg før de to siste rundene.

– Det ble for tøft på slutten der. Det var ikke noen vits å fortsette og være i veien for alle andre, var Boasson Hagens dom overfor TV 2.