– Alexander er ikke dum. Han vet at det ikke er sånn han skal prestere

CHARTRES (VG) Trener Stein Ørn innrømmer at Alexander Kristoff (31) ikke er der han skal være fysisk.

Det bekrefter Ørn overfor VG etter en ny skuffende plassering , denne gangen på den syvende etappen i årets Tour de France.

Kristoff forsøkte seg på et rykk før det flatet ut på oppløpet, men endte i stedet opp med å gi etappevinner Dylan Groenewegen et godt opptrekk.

– Det var en taktisk tabbe. De andre rytterne hadde igjen krefter når det flatet ut før mål. Men samtidig er ikke den fysiske formen til Alexander der den skal være, sier Ørn til VG.

– Hva skyldes det?

– Det kan være flere årsaker. Vi jobber med spesielle ting som vi ikke ønsker å si noe om offentlig akkurat nå, sier treneren.

Må ha troen i spurten

Etter det VG forstår handler det ikke om kosthold. Det skal heller være snakk om små justeringer knyttet til noe annet.

– Hvordan er watt-verdiene (sier noe om kraften han tråkker ned i pedalen) til Kristoff under Tour de France?

– På de første etappene var de lavere enn de pleier å være, men i dag var det klar bedring. Det kostet mye mer å ligge den posisjonen han lå i enn det så ut for meg på TV, sier Ørn.

– Alexander har ikke for vane å virke preget av slik motgang. Er det verre denne gangen?

– Han spurtet fra Viviani og vant EM i fjor. I VM ble han slått med 15 centimeter av Peter Sagan , en av de aller største noen gang. Da har man referanser for sin egen prestasjon som er på et helt annet nivå enn nå. Alexander er ikke dum. Han vet at det ikke er sånn han skal prestere. Da er det lett at han fokuserer på sånt, i stedet for på hvordan han skal prestere i morgen.

Og nettopp det kan fort skje, skal vi tro Kristoffs trener. Han er nå er nå uhyre opptatt av at Kristoff ikke skal grave seg ned i negative tanker.

– Du er nødt til å beholde en positiv innstilling til deg selv og ikke gå inn i en negativ syklus. En spurt er ekstremt avhengig av at du har tro på deg selv, sier Ørn.

Å koble på en idrettspsykolog er ikke kjent som veldig vanlig i sykkelsporten. Apparatet rundt Kristoff blir heller ikke utvidet med slik kompetanse per nå.

Roser Groenewegen

Hovedpersonen selv smilte og var ved godt mot da han møtte VGs journalist utenfor lagbussen til UAE i den franske byen Chartres. Da hadde han nettopp vært til dopingkontroll i målområdet

Kristoff roste lagkameratene for å ha gjort en god jobb.

– I etterpåklokskapen lys burde jeg kanskje ventet med å spurte. Men jeg satt fint på Sagan, og føler at dersom jeg skal klare å vinne, så må jeg gå til tidlig. Det var sånn jeg vant før. Men jeg vant ikke på det i dag, sier Kristoff og bryter ut i latter.

Han roser Groenewegen, som var tålmodig og vant:

– Ja, han er bra og han har akselerasjon til å gå på slutten der. Sånn sett forventet jeg at han skulle vinne etapper her nede. Det er ikke overraskende. Jeg hadde håpet på noe bedre selv, for laget gjorde en god jobb og fikk meg i god posisjon. Sånn sett er jeg litt skuffet over meg selv. Jeg ble kanskje litt for overivrig, sier Kristoff.