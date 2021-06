GROGGY: Sven Erik Bystrøm ble fraktet ut av rittet med ambulanse til sanitetskontoret som var lokalisert ved målgang. Foto: Simon Zetlitz Nessler

Seks brudd i ryggen for Bystrøm – OL i fare

Syklisten Sven Erik Bystrøm pådro seg seks brudd i ryggen da han veltet stygt under sykkel-NM søndag.

Av Andreas Hellenes

– Jeg har fått seks brudd i tverrtaggen (ryggen). Ikke optimalt med tanke på OL. Vi får se hvordan det går, men foreløpig klarer jeg verken å gå eller bevege meg noe særlig, skriver Bystrøm i en SMS til VG.

TV 2 omtalte saken først.

– Dette var kjipe greier, sier fjorårets norgesmester til TV 2 fra sykesengen på Sørlandet sykehus der han må tilbringe natten.

Det var på våt og sleip asfalt under NM i Kristiansand at 29-åringen sklei ut av veien og krasjet i en stolpe.

UAE Team Emirates-rytteren var i utgangspunktet tatt ut til OL, men nå spørs det om han blir klar til lekene starter. Han sier at det vil ta fire til seks uker før han er frisk igjen.

Det vil i så fall bety at OL ryker for syklisten som tirsdag ble tatt ut i troppen til fellesstarten i Tokyo sammen med Tobias Foss, Markus Hoelgaard og Andreas Leknessund.

Bystrøm selv mener at det er for tidlig å fastslå noe rundt OL foreløpig, og at alt avhenger av hvor fort kroppen kommer seg.

Alexander Kristoff – også han UAE Emirates – fikk også en tung dag på jobben. Veteranen måtte forlate rittet på den første av seks runder og fikk medisinsk tilsyn for en vond ankel.

– Det var noen som klarte å miste en flaske. Den sklir jo selvfølgelig inn i mitt forhjul. Jeg smeller ankelen rett inn i betongen. Jeg tror ikke den er brukket, men jeg klarte ikke å tråkke, sa Kristoff til VG og andre medier i Kristiansand.

PS! Tobias Foss tok sitt andre NM-gull på fire dager da han vant fellesstarten.

