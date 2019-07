RETT I FJELLVEGGEN: Her sjekker Tour-lege Florence Pommery (t.h.) hvordan det går med Richie Porte etter at han traff fjellveggen i 80 kilometer i timen i 2017. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Dette er Tour-legens tre verste velt

CHAMPAGNEY (VG) Når rytterne ligger strødd på asfalten i Tour de France, får Florence Pommery tunnelsyn.

Det sier den erfarne rittlegen til VG i Frankrike.

I ti år på rad har hun rullet bak rytterne i en åpen legebil. Så fort uhellet er ute, hopper Pommery ut av bilen.

– Ofte velter mange ryttere samtidig. Da står man gjerne ved siden av bilen i et par minutter bare for å få oversikt og se hvem som spretter opp på sykkelen igjen, sier Pommery.

Blir ryttere liggende, gjør hun en rask undersøkelse på stedet. Deretter tar én av de to andre sykebilene som følger like bak over. Pommery skal alltid ligge like bak hovedfeltet.

– Vi stiller ofte det samme spørsmålet flere ganger til ryttere som har veltet, for å sjekke om de er ok.

Mens TV-seerne kan vri seg i sofaen av synet av oppskrapede sykkelryttere som skriker av smerte, så er Tour de France-legen tilsvarende rolig og fokusert. Hun er akuttlege til vanlig, og vant til det verste.

– Jeg får tunnelsyn når slikt skjer. Man legger ikke merke til journalister. Da Richie (Porte) veltet stygt for to år siden, merket jeg ikke at bilene suste forbi ved siden av meg. Richie spurte meg om det var et problem med journalistene som hang over oss og tok bilder, men jeg sa bare “nei nei”. Sånt merker jeg ikke, smiler Pommery.

– «Hva er disse folkene laget av» tenker kanskje TV-seerne?

– Det skyldes adrenalin. Jeg tror ikke de har vondt med én gang, med mindre det er et brudd. Om noe er brukket, så stopper man gjerne etter hundre meter. De er unge og atletiske, og det eneste de tenker på, er å kaste seg på sykkelen igjen. Så begynner de omsider å tenke normalt igjen, og da kommer også smertene.

Bare tre ryttere, Patrick Bevin (CCC), Nicolas Edet (Cofidis) og Tejay van Garderen (EF Education), har stått av årets ritt etter syv etapper. Det er unormalt få. Den gjeldende «rekorden» er fra 2016, da Michael Mørkøv (Katusha) var den eneste som hadde gitt seg etter åtte etapper. Deretter må man tilbake til 1999, hvor fire ryttere hadde stått av etter like mange etapper, ifølge nettstedet cyclingtips.com.

Her er veltene Florence Pommery husker best:

1. En kjempevelt i 2012 ble senere døpt «Massakeren i Metz». Massevelten gikk et par mil før målgang, på en rett og oversiktlig strekning. – Over 40 ryttere gikk i bakken og folk lå strødd på asfalten. Som om ikke det var nok, så var mobilnettverket nede, slik at vi ikke fikk ringt noen. Det var utrolig komplist, sier Pommery til VG.

2. Alexandre Vinokourov brakk lårbeinet da han veltet stygt i 2011. Astanas kaptein falt ut av veien og suste ned i et skogholt. Hele Astana-laget stormet til og prøvde å hjelpe «Vino» på beina. – Lagkameratene løftet han opp fra grøften tross en stygg skade. «Off», tenkte jeg. Men han var modig og flink. Vinokourov så et tre mens han kjørte av veien og klarte akkurat å gå klar av treet. Han slo hofta i stedet for hodet, sier Pommery i dag.

3. – Richie, selvsagt. Veldig høy fart, og så rett inn i fjellveggen. På klatreetapper må vi ha ambulanser mellom de ulike gruppene. Det er alltid komplisert, sier Pommery. Hun sikter til Richie Portes voldsomme velt i en utforkjøring i 2017. Porte suste rett inn i en fjellvegg i 80 kilometer i timen og måtte bryte Tour de France. Rett etter velten var han omtåket og spurte etter brillene sine.

Og her er tre andre velt du kanskje også husker fra de siste årene:

1. Barloworld-rytteren John-Lee Augustyn ledet en etappe i Tour de France da han bommet grovt i en utforkjøring og føk ut av veien. Augustyn måtte ha hjelp for å klatre opp den stupbratte skråningen og fortsette etappen.

2. I fjor bommet Philippe Gilbert grovt i en sving og ble kastet ned et lite stup. Belgieren ble båret opp, nesten som Vinokourov i sin tid, og fullførte etappen. Men etter et par timer kunne han ikke bevege kneet, og han brøt senere Tour de France.

3. Johnny Hoogerland og Juan Antonio Flecha ble meid ned av en følgebil under Tour de France i 2011. Hoogerland endte i et piggtrådgjerde, men fullførte likevel etappen. I målområdet gråt nederlenderen av smerte.

Publisert: 13.07.19 kl. 12:42