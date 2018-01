SNART I MÅL: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen kan være avsatt om halvannen uke. Alternativt går han av på det ordinære forbundstinget i mars. Her er han under VM i Bergen i høst. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mener sykkelforbundet trosset revisor-råd: – Alvorlig

Publisert: 09.01.18 18:05

SYKKEL 2018-01-09T17:05:28Z

Styret i Norges Cykleforbund anklages for å ha trosset et skriftlig råd fra sin egen revisor i høst.

Revisorselskapet BDO anbefalte sykkelforbundet å innkalle til ekstraordinært ting dersom de ønsket å ta opp lån for å berge økonomien på tampen av 2017.

Det kommer frem i en brevveksling VG har fått tilgang på, mot sykkelforbundets vilje.

Kritikerne mener nå at ledelsen i sykkelforbundet ga blaffen i dette rådet. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen hevder derimot at man aldri søkte om et lån, men ba om forskudd på penger forbundet skulle få i februar 2018.

– Hva kaller man dette i den perioden man har fått et forskudd? Selvfølgelig kaller man det et lån. Man bruker 2018-penger på å betale aktiviteter som ble gjennomført i 2017, sier Terje Johnsen, lederen i «region sør» i Norges Cykleforbund.

Han er en av dem som ønsker å kaste det sittende styret i norsk sykkelsport så raskt som overhodet mulig, men er ikke den eneste som har en høne å plukke med Tiedemann Hansen og pengebruken under sykkel-VM.

Birger Hungerholdts selskap Interspons vil slå arrangøren av sykkel-VM i Bergen konkurs om de ikke får 1,8 millioner kroner innen 14 dager, skriver TV 2 .

– De har lurt mange små og store samarbeidspartnere og kunder, og de har inngått avtaler lenge etter at de visste at de ikke kunne gjøre opp for seg, sier han til kanalen.

Men tilbake til revisorselskapet BDO. Vi skrur klokken bakover i tid:

Allerede 3. oktober skrev statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård at «dersom det blir aktuelt for styret å vurdere låneopptak, eller annen finansiering, mener vi styret bør vurdere å innkalle til et ekstraordinært ting for særskilt behandling av dette» .

Deretter gikk det fem uker før styret i sykkelforbundet møttes på SAS Radisson Park Inn på Gardermoen: Onsdag 8. november ble det bestemt at man skulle kontakte Norges idrettsforbund i håp om å få tilført friske penger.

Å avholde ekstraordinært ting er ikke tema i det offentlige styrereferatet.

I referatet heter det at man vil hente penger i konsernkreditt-ordningen til Norges idrettsforbund.

– Det er en misforståelse. Det var aldri snakk om et lån, men forskudd på rammetilskudd, sier Tiedemann Hansen i dag.

To uker senere, 20. januar, hadde sykkelklubben Rye samlet nok støtte til å tvinge frem et ekstraordinært forbundsting i håp om å kaste sykkelpresidenten. Det var Harald Tiedemann Hansen lite fornøyd med. Overfor NRK brukte han ordet «rebeller» om dem som sto bak kravet.

Idrettsforbundet ville ikke behandle søknaden de mottok før jul, nettopp fordi sykkelforbundet ikke hadde avholdt ekstraordinært ting.

– Det er viktig at medlemmene er klar over den økonomiske situasjonen i sitt eget forbund og hva slags konsekvenser et lån får for dem, sa generalsekretær Karen Kvalevåg til VG på tampen av fjoråret.

I dag understreker sykkelforbundet at de ikke har behov for forskuddet lenger.

Lederen i «region sør», Terje Johnsen, reagerer på de ferske opplysningene i denne saken:

– Dette er alvorlig. Det er ingen åpenhet. Alt foregår i det skjulte, og det er ikke mulig å komme kontrollere det hele utenfra, sier han.

Johnsen anklager også sykkelforbundet for å ha brutt NIFs lov ved at man angivelig ikke har videresendt de nummererte brevene fra revisor til NIF forløpende. Han etterlyser også protokollføring av tre av de fire brevene i styrereferatene som ligger tilgjengelig på internett.

– Det er korrekt at revisorbrevene ikke ble oversendt NIF, men da vi oppdaget at det skulle gjøres, ble det gjort umiddelbart. Noen av brevene er allerede protokollført, mens andre ikke er det. Men vi har hatt telefonmøter og er ikke ferdige med alle protokollene ennå. De kommer og Terje Johnsen skal få svar på alt, sier sykkelpresident Tiedemann Hansen.

I et brev fra revisor, datert 24. november, tegnes det et svært alvorlig bilde av økonomien i Norges Cykleforbund. Forbundet må nedskrive tap i forbindelse med Bergen 2017 AS, påpekes det.

«Dette vil medføre at NCF kan få en betydelig negativ egenkapital» heter det i brevet.

Revisoren nevner også restgjelden til UCI, som er på rundt 14 millioner koner.

«NCF har ikke tilgjengelig kapital til å dekke dette ansvaret. Dersom ansvaret gjøres gjeldende må NCF oppta lån for å dekke forpliktelsene» står det.

Sykkelpresidenten åpner for at man kan pådra seg negativ egenkapital.

– Men det er langt fra klart hvordan dette ender. Det avhenger av hva man får til i Bergen (forsøk på avtale med kreditorer). Derfor blir dette spekulasjoner. Dersom man kan håndtere den negative egenkapitalen, trenger det ikke gå ut over aktiviteten, sier Tiedemann Hansen.

VG har tidligere omtalt hvordan sykkel-VM i Bergen kan komme til å koste Norges Cykleforbund opp mot 21 millioner kroner: Foruten gjelden til UCI på 14 millioner kroner, går man glipp av en egenkapital i VM-selskapet på 3,7 millioner kroner. I tillegg har NCF et krav på rundt ytterligere 3,7 millioner kroner til konkurstruede Bergen 2017 AS.

Sykkelpresidenten: – De river sykkelsporten i filler

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen langer ut mot dem som vil gi ham sparken på det ekstraordinære tinget om halvannen uke.

Sykkelklubben Rye og Region Sør fronter opprøret mot styret til Tiedemann Hansen.

– Retorikken deres ødelegger ikke bare hele sykkelsporten, de er i ferd med å rive sykkelsporten fra hverandre. Det blir en polarisering som ikke er bra, og som vil vedvare i lang tid fremover. Jeg er bekymret for denne konflikten, for nå lider sporten, sier sykkelpresidenten til VG.

Han har varslet at han går av på det ordinære forbundstinget i mars. Men kritikerne vil altså kvitte seg med ham allerede neste helg.

Tiedemann Hansen mener det er bortkastet å bruke 500.000 kroner på et ekstraordinært ting, når det ordinære er berammet to måneder senere. Støyen som har oppstått har kostet forbundet en millionkontrakt på sponsorsiden, hevder han.

– Det er ingen hemmelighet at NCFs styre, med sykkelpresidenten i spissen, ikke er en tilhenger av at det skal avholdes et ekstraordinært ting hvor fokus vil være på økonomi og valg av nytt styre og valgkomité. Gårsdagens (fredagens, red.anm.) «nyhet» om at han trekker seg føyer seg bare inn i rekke av utspill som er ment å skape støy for å trekke bort oppmerksomheten fra det sentrale – at NCF er i økonomisk ruin, sier nestleder i SK Rye, Robin MacKenzie-Robinson.

Harald Tiedemann Hansen er ikke enig:

– VM brukes bare som et påskudd. De har jobbet med å fjerne meg siden 2015. Og det er helt greit. Men vi må diskutere sak, og ikke person. Dette er lavmål, mener han.

PS! Det ekstraordinære tinget i sykkelforbundet holdes lørdag 20. januar, altså om halvannen uke.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!