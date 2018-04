Belgisk rytter fikk hjertestans etter velt i Paris-Roubaix

ROUBAIX/OSLO (VG) Dramatiske TV-bilder viste den belgiske rytteren Michael Goolaerts (23) liggende livløs ved brosteinen etter å ha veltet under Paris-Roubaix.

Goolaerts lag melder på Twitter at rytteren har brutt løpet etter en velt, men sier at de ikke har noen videre informasjon om hva som har skjedd.

Hendelsen skjedde omtrent 150 kilometer fra målgang, på det andre brosteinspartiet.

Ifølge Sporza dreier det seg om en hjertestans for Goolaerts, som sykler for Vérandas Willems–Crelan. 23-åringen skal ha blitt intubert ved løypa, og detskal ha blitt tatt i bruk hjertestarter. TV-bilder viser at rittlegen jobbet med å få hjertet i gang på stedet etter velten.

Goolaerts er nå sendt til sykehus, og situasjonen er uavklart.

– Vi har ikke noe mer informasjon etter at han ble fraktet til sykehus. Vi venter, skriver lagets pressetalsmann Ward Callens i en SMS til VG.

Ungt talent

Belgiske journalister VG er i kontakt med i målområdet i Robuaix omtaler Goolaerts som et ungt sykkeltalent i Belgia. 23-åringen er fersk på dette nivået, og sykler altså for nivå to-laget Vérandas Willems–Crelan, som ledes av den tidligere proffrytteren Nick Nuyens.

