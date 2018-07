VOND SKULDER: - Jeg tar dagens etappe minutt for minutt, selv om det er en gedigen klisjé, sier Lawson Craddock. Her er han etter målgang i går. Foto: Reuters

Starter dagens Tour-etappe med brudd

Publisert: 08.07.18 13:29

SYKKEL 2018-07-08T11:29:28Z

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN (VG) Lawson Craddock (26) donerer 800 kroner for hver Tour de France-etappe han makter å gjennomføre til et veldedig formål.

Han syklet blodig i mål på gårsdagens åpningsetappe i Frankrike. I formiddag kom Craddock ruslende ut av lagbussen til EF Education First-Drapac med en heftig blåveis og noen sting over venstre øye.

I tillegg er det konstatert et brudd i det ene skulderbladet etter at 26-åringen traff en vannflaske på bakken under gårsdagens etappe.

– Skulderen er veldig, veldig vond. Selve bruddet er ikke verst, men alle musklene rundt. Responsen på sosiale medier har vært fantastisk, selv om det ikke gjør det så mye enklere å sykle, sier Craddock.

Sola skinner fra en blå himmel. Temperaturen er 36 grader. Han kan se frem til en lang, varm dag på sykkelen.

– Hvor trygg er du på at du kommer til å fullføre i dag?

– Jeg kan ikke si noe med sikkerhet. Vi får se hvordan jeg føler meg tidlig på etappen. Jeg vil ikke sette andre i fare. Men om jeg kommer i gang, kan jeg love deg at jeg ikke stopper med det første, smiler Craddock til VGs journalist i startområdet.

Han er i Tour de France for å hjelpe Rigoberto Uran til seier i det franske treukersrittet. For øyeblikket har han imidlertid nok med seg selv. Samtidig bruker Craddock oppmerksomheten til å rette fokus mot noen som trenger hjelp i hjemlandet USA.

For hver etappe han makter å gjennomføre, donerer 26-åringen fra Houston 100 dollar (ca. 800 kroner) til en velodrom som ble påført store skader av orkanen Harvey i fjor. En prosjekt for ungdom som driver med sykkel er blant dem som er rammet.

Om du synes 100 dollar høres lite ut for en idrettsutøver på toppnivå, vit at de lavest rangerte hjelperytterne i Tour de France tjener mindre enn en norsk gjennomsnittslønn.

Om han fullfører alle 21 etappene kan totalsummen bli 2100 dollar, eller nesten 17 000 kroner.

På nettsamfunnet Twitter ble det i går lagt ut et bilde av Craddock og fotballspilleren Neymar, klippet ved siden av hverandre. Neymar lå skrikende på bakken, mens Craddock syklet blodig avgårde i Tour de France.

Amerikaneren svarte på meldingen med teksten «Den største forskjellen er at Neymar er på vei hjem».

I formiddag ble han konfrontert med Neymar spesielt og fotballspillere generelt:

– Det er definitivt to ulike verdener. Sykkelryttere er en egen rase. Om vi velter, så fortsetter rittet. Reiser du deg ikke, så må du dra hjem. Det er det siste du ønsker. Sånn er proffidrett. Du vil ikke stoppe, smiler han.

PS! Dagens etappe i Tour de France er igjen flat. Det betyr en ny spurtmulighet for Alexander Kristoff.