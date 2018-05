Sky-rytter Chris Froome før starten på lørdagens etappe av Giro d’Italia. Foto: Daniel Dal Zennaro / TT NYHETSBYRÅN

Froome sikret Grand Tour-trippelen

Publisert: 26.05.18 16:09 Oppdatert: 26.05.18 16:48

Chris Froome (33) svarte da Tom Dumoulins (27) forsøkte å rykke fra opp de siste fjellsidene på den nest siste etappen av årets Giro d’Italia. Dermed kommer han til å vinne sammenlagt.

Karrierens første sammenlagtseier i Giro d’Italia så veldig usannsynlig ut for Sky-rytter Chris Froome etter de første etappene av sesongens første Grand Tour-ritt. Men nå trenger han omtrent bare å holde seg på sykkelen søndag for å sikre sammenlagtseieren, og dermed bli den tredje rytteren i historien som vinner alle de tre Grand Tour-rittene på ett år.

– Det var angrep og jeg måtte følge på slutten, men jeg følte at jeg hadde kontroll, sier Froome etter målgang.

Froome er allerede regjerende mester i Tour de France og Vuelta a España, og kommer også nå til å vinne giroen. Det har kun Eddy Merckx (1974) og Stephen Roche (1987) greid før.

Svarte på angrepene

Etter fredagens monsteretappe ledet han sammenlagt 40 sekunder foran Tom Dumoulin. Nederlender gjorde alt han kunne i den siste stigningen, og dro på med angrep på angrep, men greide aldri å riste av seg Froome. Isteden ga han til slutt opp og rullet i mål seks sekunder bak sammenlagtlederen etter de 214 kilometerne opp til Cervinia.

Froome trenger derfor omtrent bare å holde seg på sykkelen i søndagens avsluttende etappe i Roma for å vinne sin første Giro-seier.

Nieva først i mål

Froome fikk en tung start på årets Giro etter at han falt på trening rett før rittet. Men han har vist seg sterk utover i giroen, og står igjen med to etappeseirer.

I fjor, etter Vuelta-seieren i september, avla Froome en positiv dopingprøve for astmamedisin. Han nekter selv for at han har brutt noen regler.

Yates hjelperytter i Mitchelton-Scott, Mikel Nieve (34) var først opp til Cervinia lørdag, og vant den 20. etappen. Froome var seks minutter og tre sekunder bak Nieva i mål.

UAE Emirates-rytter Vegard Stake Laengen (29) fikk vist seg frem på lørdagens etappe, da han kom med i et tidlig brudd. Men da den virkelige klatringen begynte, hadde nordmannen gjort sitt på nest siste etappe av årets Giro d'Italia.

Sammenlagt etter 20 av 21 etapper:

1) Froome (Sky) 86 timer, elleve minutter og 50 sekunder

2) Dumoulin (Sunweb) +0,46

3) Miguel Angel Lopez Moreno (Astana) + 4,57

4) Richard Carapaz (Movistar) +5,44

5) Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) +8,03