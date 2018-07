VANT IGJEN: Geraint Thomas leder Tour de France med 1.39 minutter ned til lagkamerat – og kaptein – Chris Froome. Her er Thomas etter etappen torsdag. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Ny Thomas-triumf gjør skeptikerne usikre: – Det begynner å bli veldig interessant

Publisert: 20.07.18 08:16

SYKKEL 2018-07-20T06:16:57Z

ALPE D’HUEZ (VG) Den anerkjente Team Sky-forfatteren Richard Moore tror fortsatt ikke Geraint Thomas (32) vinner Tour de France. Men han er ikke like sikker som for noen dager siden.

For i går viste Thomas igjen rå styrke da han satt med de aller beste og vant sin andre fjelletappe i Tour de France på like mange dager.

I gul ledertrøye var den tidligere banerytteren suveren på oppløpet på mektige Alpe d’Huez. Først noen meter bak ham kom Chris Froome – som egentlig skal vinne Tour de France for Team Sky.

Så fort Thomas hadde satt seg ned på stolen på den internasjonale pressekonferansen i går kveld, kom det uunngåelige spørsmålet: Kan du vinne Tour de France?

– Ærlig talt: Nei. Jeg har fått en utrolig mulighet og vil nyte dette. Men jeg er ærlig når jeg sier at Froome er lederen vår. Han har erfaring fra treukersritt. Men mye kan skje, man kan få uhell den neste halvannen uken og da er vi i en glimrende posisjon, svarte Thomas.

Men stadig flere begynner å bli usikre på om Froomes trofaste hjelper faktisk kan gjøre det umulige.

VG møtte forfatteren av boken «Sky’s the limit», Richard Moore, i målområdet i Frankrike i går. Han er på Tour de France for å lage den daglige podkasten «The Cycling Podcast».

– Jeg tror egentlig ikke Thomas kommer til å vinne. Han har aldri syklet slik i tre uker. Det har alltid vært en dårlig dag eller sykdom. Han er i ukjent terreng. Men jeg vil fortsatt svare at vi ikke vet. Om han vinner, er det overraskende fordi jeg ikke har trodd han ville klare å være så stabil over tre uker, sier Moore.

– Premisset er ikke det samme som før: Da har han dratt kapteinen sin i fjellene til han har gått tom?

– Det er sant. Han har vært beskyttet her, og det har han aldri vært før. Men Tour de France er en test for kroppen din også, og vi vet ikke hvordan kroppen til Thomas fungerer over en periode på tre uker, mener Moore.

Den anerkjente journalisten mener Tom Dumoulin (Sunweb) går under radaren når alle er opphengt av Froome og Thomas.

I går viste Dumoulin igjen klasse da han tettet luker og sykler inn til annenplass på etappen.

– Han er den sterkeste temporytteren av dem alle. Og det gjenstår bare én etappe som avsluttes på toppen av et fjell. Dumoulin er den største favoritten i mine øyne. Men Thomas overrasker meg med måten han kjører på, sier Moore.

Den ung Sky-rytteren Egan Bernal (21) gjorde en formidabel jobb opp til Alpe d’Huez. På målstreken bekreftet han at planen var at Chris Froome skulle vinne etappen.

Froome følte seg angivelig sterk og ville angripe. Likevel ble det altså Thomas. Igjen. Nå er avstanden mellom de to Sky-rytterne 1 minutt og 39 sekunder. Dumoulin – som er strålende på tempo – er bare elleve sekunder bak Froome.

Thomas og Froome har syklet sammen i en årrekke, og anses for å være svært gode venner. Richard Moore har hele tiden vært skeptisk til påstandene om at stillingen i årets ritt skaper splid mellom dem.

– Men det sårer Froome å ikke være Sky-rytteren som leder rittet. Da han syklet ned bakken etter målgang i sted var det han som hadde bodyguard. Det har ikke Thomas. Som Tom Dumoulin sa: Det var Froome som hadde fått tillatelse til å angripe. Ikke Thomas, sier forfatteren til VG.

– Så dette er ikke ukomplisert for Froome?

– Han er nok fortsatt leder og de backer ham fremfor Thomas. Men Thomas gjør det vanskelig for dem, og det begynner å bli veldig interessant.

Stjernespurtere som Dylan Groenewegen, André Greipel og Fernando Gaviria maktet ikke fjellene i går, og kastet inn håndkleet midtveis på etappen i stedet for å fullføre utenfor tidsfristen.

Dagen før forsvant Mark Cavendish og Marcel Kittel ut på samme måte. Dermed øker sjansene for at Alexander Kristoff eller Edvald Boasson Hagen kan skaffe Norge en etappeseier i årets ritt.

– Det som har skjedd nå, er vanvittig. Dette øker sjansene for at det går inn en mindre gruppe i morgen (i dag, fredag), i stedet for at det blir massespurt, sier Kristoff-trener Stein Ørn til VG.

– Er årets løype for tøff ?

– Det avhenger av hva du ønsker. Om formålet bare er å ha igjen spurtere mot slutten av rittet, så er det fint. Men da gjør du dette mer og mer til et klatreløp, sier han.