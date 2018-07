Grøndahl Jansen hjalp Groenewegen til seier: – Det var deilig

Publisert: 13.07.18 18:11 Oppdatert: 13.07.18 19:33

SYKKEL 2018-07-13T16:11:58Z

CHARTRES/OSLO (VG) Amund Grøndahl Jansen (24) tror fredagens etappeseier er gull verdt for lagkamerat Dylan Groenewegen (25).

– Det var herlig. Det var veldig forløsende å få den seieren vi har lengtet etter, sier en lettet og smilende Amund Grøndahl Jansen til VG i målområdet i Chartres.

Den 24 år gamle Tour de France-debutanten fra Norge la fredag ned en hard jobb for sin nederlandske lagkamerat, etappevinner Dylan Groenewegen på den 231 lange etappen fredag, helt til det var to kilometer igjen.

– Vi fikk fintet ham frem på slutten og fikk satt Dylan i en veldig god posisjon frem mot den siste høyresvingen to kilometer før mål, forteller Jansen.

24-åringen er inne i sin andre sesong i LottoNL-Jumbo, og har på kort tid imponert nok til at han ble belønnet med plass i årets Tour de France.

Grøndahl Jansen tror seieren er gull verdt for lagets sterkeste spurtkort, som har slitt på de første etappene i årets Tour de France.

– Det er viktig for selvtilliten hans, han tviler nok litt. Alle tviler nok litt når det går imot, sier han om nederlenderen som også vant den siste etappen inn til Paris i fjorårets Tour de France.

I målområdet ga Groenewegen sin norske hjelper en god klem, før de trillet hver til sitt.

– Han sa ikke så mye. Det var mye folk, så det var ikke så lett å kommunisere der, forteller Grøndahl Jansen.

Rykket fra Kristoffs rygg

Da nordmannens jobb var gjort før de siste kilometerne, manøvrerte Groenewegen seg etter hvert frem til en annen nordmann, Alexander Kristoff (31).

Med noen hundre meter igjen rykket Groenewegen frem fra Kristoffs rygg og tråkket til med et tempo nordmannen ikke maktet å følge. Til slutt trillet Kristoff inn til en 13. plass, mens Groenewegen sikret LottoNL-Jumbos første seier i årets ritt, foran Fernando Gaviria og Peter Sagan.

– Startet du for tidlig?

– Ja, muligens. Det var 250 meter igjen. Det er kanskje for tidlig når det er slak motbakke. Jeg så en åpning og tenkte at jeg måtte prøve. I etterpåklokskapen lys burde jeg kanskje ventet. Men jeg satt fint på Sagan. Jeg føler at dersom jeg skal klare å vinne, må jeg gå til tidlig. Det var sånn jeg vant før. Men jeg vant ikke på det i dag, ler Kristoff overfor VG utenfor lagbussen til UAE.

Han roser Groenewegen, som var tålmodig og smatt ut bak Gaviria like før mål.

– Ja, han er bra og han har akselerasjon til å gå på slutten der. Sånn sett forventet jeg at han skulle vinne etapper her nede. Det er ikke overraskende. Jeg hadde håpet på noe bedre selv, for laget gjorde en god jobb og fikk meg i god posisjon. Sånn sett er jeg litt skuffet over meg selv. Jeg ble kanskje litt for overivrig, sier Kristoff til VG.

Han kunne kanskje endt noen plasser lenger opp på resultatlisten, men etter at Groenewegen hadde rykket fra skar plutselig Mark Cavendish inn foran Kristoff.

– Han kuttet inn foran meg så jeg kjørte inn i bakhjulet hans. Han fucket opp for oss begge to, men jeg var ute av det uansett. Jeg holdt jo på å tryne da, men det hadde ikke gjort så mye fra eller til, sier Kristoff til VG om Edvald Boassons lagkamerat i Dimension Data.

Kjørte inn brudd

Med over 200 km igjen til mål gikk det et timannsbrudd der nesten alle kom fra World Tour-lag. De eneste som ikke hadde en mann i bruddet var nettopp Grøndahl Jansen og Groenewegens lag LottoNL-Jumbo.

Det betydde at Grøndahl Jansen fikk bruk for kjempekreftene når han hjalp laget å kjøre inn bruddet tidlig, slik at de slapp å bruke krefter senere i etappen.

Flere solobrudd forsøkte seg deretter, men gang på gang ble de håpefulle kjørt inn. De siste snaue fire milene til mål syklet feltet samlet før spurterne gjorde opp om seieren.