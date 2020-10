MISTET KAPTEINEN: Tobias Foss (andre fra venstre) og resten av Jumbo-Visma-laget må klare seg uten sammenlagtkaptein Steven Kruiswijk, som testet positivt for coronaviruset. Foto: LUCA ZENNARO / ANSA

Foss sitt lag i trøbbel: Kapteinen ute av storritt etter positiv coronatest

Steven Kruiswijk var blant favorittene til å vinne årets Giro d’Italia, men er nå ute av rittet etter å ha testet positivt for Covid-19. Et annet lag har trukket seg etter at fire personer i støtteapparatet testet positivt.

Steven Kruijswijk er én av to ryttere som testet positivt for Covid-19 under den første hviledagen i Giro d’Italia. Det bekrefter laget på egne nettsider. Det internasjonale sykkelforbundet kom like før med en pressemelding, hvor de bekreftet at én rytter fra Jumbo-Visma (Kruijswijk) og én rytter fra Sunweb har testet positivt, i tillegg til seks personer i støtteapparatene til de forskjellige lagene, fordelt på fire personer i Mitchelton-Scott, én person i Ineos-Grenadiers og én person i AG2R La Mondiale.

Norske Tobias Foss (23) var blant de viktigste hjelperne til Kruijswijk i storrittet.

– Alt er bra med meg. Kan ikke uttale meg noe mer dessverre, skriver han i en SMS til VG.

For Kruijswijk selv kom den positive coronatesten som en overraskelse, og han følte seg i god form.

– Jeg kan ikke forstå at jeg har fått det. Det er en veldig stor skuffelse å få denne nyheten. Vi har innført mange tiltak innad på laget, og det er synd at jeg må forlate Giroen på denne måten, sier Kruijswijk i en pressemelding.

TESTET POSITIVT: Steven Kruijswijk testet positivt for Covid-19. Foto: LUCA BETTINI / AFP

Nederlenderen lå på en ellevteplass sammenlagt etter ni etapper, 1.24 bak sammenlagtleder João Almeida.

Det er ikke kjent hvilken Sunweb-rytter som har testet positivt. Laget har Wilco Kelderman på andreplass i sammendraget, men har foreløpig ikke kommet med en uttalelse etter at den positive testen ble kjent.

Tidligere i rittet måtte sammenlagtfavoritt Simon Yates (Mitchelton-Scott) stå av etter å ha fått påvist coronasmitte, og laget har trukket seg fra rittet. Det bekrefter de selv i en pressemelding.

– Heldigvis er de som er smittet asymptomatiske eller med milde symptomer, men som en organisasjon er helsen til alle rytterne våre og støtteapparatet en hovedprioritet og vi er nå fokuserte på å transportere dem sikkert til områder hvor de er mest komfortable med å gjennomføre en karanteneperiode, sier lagsjef Brent Copeland.

Danske Jakob Fuglsang (Astana) skriver daglige spalter for den danske avisen B.T, og skrev etter den åttende etappen at Yates’ lagkamerat, Jack Haig, trodde at Yates ble smittet på lagets første ritthotell. Briten trakk seg først etter at interne tester ga utslag for coronaviruset før den åttende etappen.

Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) er den andre norske deltakeren i rittet. Det var ingen positive tester i Hagens lag.

Den tiende etappen i rittet skal etter planen starte klokka 12.

