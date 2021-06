BEST: Tadej Pogacar tok en klar seier på den femte etappen. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / X01348

Pogacar koblet grepet i sammendraget - Van der Poel overrasket seg selv og beholdt ledertrøyen

Han avgjorde fjorårets Tour de France på tempo og Tadej Pogacar (22) tok kommando blant sammenlagtfavorittene med seier på den første tempoetappen i årets Tour de France.

Av Simon Zetlitz Nessler

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ble kun nummer tre i det slovenske mesterskapet i juni etter en hard åpning, men var klar på at han hadde lært en viktig lekse inn mot Tour de France.

Det ble også svært tydelig under onsdagens 27,2 kilometer lange tempoetappe i Tour de France, hvor Pogacar tok en overlegen seier.

– Det var en virkelig god dag for meg i dag. Jeg gjorde ingen feil og det var perfekt vær for meg, sier Pogacar i seiersintervjuet vist på TV 2.

– Målet var å ikke ta tape tid. Nå tok jeg tid på de andre, så jeg er glad for det, sier sloveneren lett humrende.

HOLDT UNNA: Mathieu van der Poel sykler i den gule ledertrøyen også på torsdagens etappe. Foto: CHRISTOPHE ENA / X01348

Sloveneren tok ledelsen ved første passeringspunkt og økte bare underveis. I mål tok han en klar ledelse, 19 sekunder foran Stefan Küng (Groupama-FDJ), og da startet nedtellingen for Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) i kampen for å beholde den gule ledertrøyen.

Van der Poel var 39 sekunder foran Pogacar foran etappen og laget hadde virkelig mobilisert for å hjelpe Van der Poel til å forsvare ledertrøyen. Blant annet ble et raskere hjulsett kjørt opp fra Andorra for å gi nederlenderen litt ekstra hjelp og i mål kjempet Van der Poel seg inn 31 sekunder bak og beholdt ledertrøyen med åtte sekunder.

– Jeg overrasket meg selv i dag. Jeg må takke laget. Vi jobbet med sykkelen frem til midnatt for å få en bedre posisjon og jeg hadde en av mine beste dager på sykkelen, sier Van der Poel i et intervju vist på Discovery+.

Med etappeseieren tok Pogacar 44 sekunder på sammenlagtrival Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 1.18 til Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) og 1.44 til Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), for å nevne noen og er nå i best posisjon av sammenlagtrytterne før rytterne skal inn i fjellene i Alpene denne helgen.

FORSVARTE SEG GODT: Primoz Roglic har vært i bakken flere ganger så langt i Tour de France, men var nest best av sammenlagtfavorittene på onsdagens etappe. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / AFP

Topp ti sammenlagt etter fem av 21 etapper: 1. Mathieu van der Poel

2. Tadej Pogacar + 8 sekunder

3. Wout van Aert + 30 sekunder

4. Julian Alaphilippe + 48 sekunder

5. Aleksej Lutsenko + 1 minutt og 21 sekunder

6. Pierre Latour + 1 minutt og 28 sekunder

7. Rigoberto Urán + 1 minutt og 29 sekunder

8. Jonas Vingegaard + 1 minutt og 43 sekunder

9. Richard Carapaz + 1 minutt og 44 sekunder

10. Primoz Roglic + 1 minutt og 48 sekunder Vis mer

Regnvær satte sitt preg på tempoetappen innledningsvis. Mens danske Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) kom seg i mål før regnet, var Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) og Brandon McNulty (UAE Team Emirates) blant dem som var ute da det regnet som mest. Spesielt Bissegger var på forhånd nevnt blant de største favorittene til å vinne etappen, men i den tekniske løypen var han nær ved å velte og klarte ikke å kjempe i toppen.

Det gjorde heller ikke McNulty, som gikk i bakken underveis.

22 år gamle Bjerg øynet nok et visst håp om en overraskende etappeseier, men etter hvert ble det opphold igjen. Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick-Step) forbedret først ledertiden med seks sekunder, før den regjerende europamesteren på tempo, Stefan Küng (Groupama-FDJ), virkelig satte en ny standard da han slo Cattaneo igjen med 36 sekunder.

Danskene hadde imidlertid flere sterke kort. Søren Kragh (DSM), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) blandet alle seg inn i tetbildet underveis. Best av trioen var Vingegaard, som kom i mål på annenplass, 8,7 sekunder bak Küng.

Bak dem kom de største sammenlagtfavorittene og der viste Tadej Pogacar seg som den klart sterkeste og vant etappen.