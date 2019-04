Tre punkteringer felte Kristoff: Gilbert vant spurtdrama i Paris-Roubaix

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff var sjanseløse i Paris-Roubaix etter punkteringer. Phillipe Gilbert vant rittet og er en seier unna å ha vunnet de fem største klassikerne i verden.

Mot mål var det Nils Politt og Philippe Gilbert som kjempet om seieren i det legendariske rittet etter 257 kilometers sykling. Duoen hadde da en komfortabel ledelse til forfølgerne og kunne konsentrere seg om seierskampen inn på selve velodromen i Roubaix.

Gilbert kunne sikre seg sitt fjerde av fem mulige momunentseiere (de fem største endagsrittene i verden). Men Politt var en meget sterk motstander søndag. Rytterne la seg høyt opp i velodromen med Politt først før Gilbert var klart sterkest i sluttspurten i det tette oppgjøret og nå er belgieren kun en seier i Milano-San Remo unna å ha vunnet alle de fem største endagsklassikerne i verden.

– Gilbert skriver nok et kapittel i sykkelhistorien, sier TV 2-kommentator Christian Paasche i det belgieren sikret den tiende belgiske seieren på 2000-tallet.

Deretter fulgte lagkamedraten Yves Lampaert. Sep Vanmarcke ble nummer fire og en tung Peter Sagan syklet inn til femteplass.

Det var rundt 15 kilometer fra mål at det avgjørende rykket gikk. Gilbert slo først til og fikk med seg Peter Sagan fra tetgruppen over det kjente brosteinspartiet Carrfour de l´Arbe.

– Det er sånn det skal være. De store gutta sitter igjen til slutt, utbrøt Johan Kaggestad under TV 2s sending i det duoen ble dannet i front. Men deretter kontret Nils Politt etter å ha hentet tetdueoen over brosteinene.

Alexander Kristoff var sjanseløs søndag, men for en uke siden imponerte han i Flandern Rundt:

Og da var fjorårsvinneren Peter Sagan sjanseløs. Slovaken har ikke vært i samme form som foregående år etter blant annet sykdom tidligere i år. Og mot slutten så Sagan fryktelig tungt ut.

– Det er veldig sjelden man ser Peter Sagan så sluttkjørt, sier Thor Hushovd under tv-sendingen noen kilometer før målgang da Sagan var frakjørt.

De norske rytterne var sjanseløse på å prege rittet denne gang. Rappportene under TV 2s sending gikk ut på at Edvald Boasson Hagen skal ha fått en punktering på verst mulige tidspunkt, da han lå godt plasserti hovedfeltet drøye tre mil fra mål. Deretter var han sjanseløs. Men det viste seg også at hovedfeltet var sjanseløse på å hente rytterne i front.

I forkant var det mange som pekte på Alexander Kristoff som en av favorittene etter forrige helgs tredjeplass i Flandern Rundt. Men Kristoff som har 9. plass som best i klassikeren punkterte to ganger søndag og var deretter sjanseløs på å prege rittet. Han lå da to minutter bak og deretter punkterte han også en tredje gang forteller hjelperytteren Vegard Stake Langen til TV 2.

– Vi gikk all inn for Alex i dag men han var veldig uheldig i dag. Han fikk tre punkteringer, sier Stake Langen.

Rittet ble kalt katastrofalt for Kristoffs lag UAE team Emirates.

Ingen nordmenn har noensinne vunnet rittet, men Hushovd har både 2. og 3. plass. Det har ikke vært franske hjemmeseier siden 1997.

Publisert: 14.04.19 kl. 17:13 Oppdatert: 14.04.19 kl. 17:29