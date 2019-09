PÅ VEI OPP: Carl Fredrik Hagens prestasjon har gjort at mange mener at han bør vinne «årets gjennombrudd» på Idrettsgallaen. Foto: Tim de Waele / Velo

Nøktern Hagen om «tidenes beste norske prestasjon»: – Jeg er ingen Petter Northug

Ingen nordmenn har klart en bedre sammenlagtplassering i en Grand Tour enn førsteårsproffen Carl Fredrik Hagen (27). Likevel vil han ikke utrope seg selv til «årets gjennombrudd» i norsk idrett.

Med 8. plass i Vuelta à España slår Carl Fredrik Hagen den 35 år gamle rekorden til Dag Erik Pedersen, som ble nummer 10 i Giro d’Italia i 1984.

– Det er klart at det har vært veldig mange sterke ryttere gjennom tidene, som jeg har veldig stor respekt for. Det er som med alt at rekorder er til for å slås. Det er veldig morsomt og inspirerende å sitte med den rekorden. Så håper jeg at jeg kan slå den i fremtiden, sier Hagen til VG.

Kun uhell eller velt kunne hindre Hagen fra en historisk sterk plassering, men Hagen betrygget den norske befolkningen med at «det skulle gå helt fint» på sjarmøretappen inn til Madrid, som Fabio Jakobsen vant.

Kjøringen hans har blitt utropt til «tidenes beste norske prestasjon noensinne». Nå kan han være en sterk kandidat til å vinne «årets gjennombrudd» på Idrettsgallaen.

– Det har ikke så stor formening om. Det er veldig hyggelig at folk setter pris på og synes det er gøy å følge med. Det er ekstremt mange gode idrettsutøvere.

– Har du fått medietrening eller er du bare så høflig og forsiktig?

– Jeg er en ekstremt konfliktsky person. Jeg er ingen Petter Northug, ler Hagen.

Det er nok ganske lett å forstå hva Hagen sikter til:

Overrasket over egen prestasjon

Tidligere i sommer skapte han imidlertid overskrifter da han gikk hardt ut og ville bli den første nordmannen som hevder seg i sammendraget i Tour de France på lang, lang tid.

Hagen føler seg litt feilsitert, og sier at han aldri hadde forventet at han skulle hevde seg så raskt som han har gjort i de spanske fjellene de siste ukene.

– Målet var å kjøre en Tour de France innen to år, mens jeg på sikt skal jeg kjempe om topp ti. Jeg hadde ikke forventet å få det resultatet i Vueltaen allerede nå, sier Hagen.

Søndag sikret han seg en topp ti-plassering i et av tre store treukersrittene, til tross for at han hverken ble utpekt som ren kaptein før rittet, i et lag som hovedsakelig består av bruddlystne ryttere istedenfor hjelpere.

– Har du et stort team rundt deg er det veldig fordelaktig. Man trenger det om man skal henge på de avgjørende rykkene til Roglic, Valverde & co, men jeg tenker mer på det jeg har fått enn det jeg ikke har fått. Jeg hadde ikke forventet å få så mye hjelp, så jeg er «superhappy» med den støtten jeg har fått, sier han.

KIRSEBÆR: ...med de store. Det er ikke veldig vanlig å se norske ryttere hevde seg i sammendraget rundt ryttere som for eksempel Nairo Quintana (t.v.). Foto: Pool / Velo

Mener treukersritt passer ham som hånd i sykkelhanske

Nå har han lagt inn en sterk søknad om å bli værende i sykkelsirkuset. Hagen har kontrakt med Lotto-Soudal ut neste sesong. Den økonomiske gevinsten av resultatene har han, ifølge seg selv, ikke oversikt over.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg har signert kontrakt med Lotto i år og neste år. Den står som den står. Det er som ellers i arbeidslivet: Jo bedre resultater og jo bedre du gjør det, jo mer tjener du.

– Gode resultater er alltid viktig. Uten det er det vanskelig å få kontrakt på dette nivået, sier han om fremtiden.

Hagen mener at han nå får betalt for all treningen han har lagt ned de siste ti årene, både som terrengsyklist, langrennsutøver og landeveissyklist.

– Jeg har trent knallhardt over lang tid. Jeg er heldig som er født med en kropp som restituerer fort og tåler stor belastning over lang tid. Jeg kan dra veldig stor nytte av det i en Grand Tour, sier Hagen, som tidligere har åttedagersrittet Critérium du Dauphiné som sitt lengste ritt.

Derfor var han veldig spent på hvordan kroppen vil respondere på et tre uker langt ritt.

– Konklusjonen min nå er at en Grand Tour passer meg veldig, veldig bra. For meg er det ikke en forskjell på etappe syv-åtte i Dauphiné eller etappe 17 eller 18 i Vueltaen. Jeg restituerer fort og det er gøy å sykle. Jeg trives veldig godt på sykkelen, sier han.

I VINDEN: Carl Fredrik Hagen har levert en svært sterk prestasjon. Aldri har noen norske syklister hevdet seg like godt i sammendraget av et stort treukersritt. Foto: Tim de Waele / Velo

