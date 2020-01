OMSTRIDT: Bjarne Riis. Foto: Daniel Sannum Lauten

Dansk avis: Kontroversielle Bjarne Riis blir Boasson Hagen-sjef

Bjarne Riis (55) er en av sykkelsportens mest kontroversielle menn. Nå blir han Edvald Boasson Hagens (32) nye sjef.

Det skriver danske B.T.

Avisen mener å vite at det danske selskapet Virtu Cycling, der Bjarne Riis er en del av eierne, blir medeier i Team NTT (tidligere Dimension Data), og at det blir annonsert på en pressekonferanse onsdag.

Videre hevdes det at Bjarne Riis kommer til å bli sportslig leder for laget, og med det vil han bli Edvald Boasson Hagen og Rasmus Tillers nye sjef. De to nordmennene sykler begge for Team NTT.

Bjarne Riis har levd en mannsalder i sykkelsirkuset, og kan vise til en sammenlagtseier i Tour de France i 1996. I 2007 innrømmet han imidlertid at det var en bragd gjort ved hjelp av ulovlige stoffer.

Han har erkjent å ha brukt EPO fra 1993 til 1998.

Etter karrieren ble Riis lagsjef for Team CSC og senere Saxo Bank. En lang rekke ryttere på laget har blitt avslørt for dopingbruk.

– Det har opplagt vært systematisk doping i CSC-miljøet. Laget var infisert av doping, sa Johan Kaggestad til VG i 2015.

Kurt Asle Arvesen syklet seks sesonger for Bjarne Riis, samtidig som den ene kollegaen etter den andre ble tatt for doping. Selv har Arvesen alltid nektet for å ha gjort noe galt.

– Det jeg kan si er at jeg og han (Riis), eller noen andre i ledelsen, aldri har hatt en samtale om doping. De kjente godt til hvilket standpunkt jeg hadde, sa nordmannen til VG for fire år siden.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Edvald Boasson Hagen. VG kommer tilbake med mer!

