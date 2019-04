I BELGIA: Alexander Kristoff i møte med media fredag ettermiddag. Søndag kan han vinne Flandern rundt for andre gang i karrieren. Foto: Anders K. Christiansen, VG

Kristoff-agent før Flandern rundt: Millioner står på spill

OUDENAARDE (VG) Alexander Kristoffs (31) agent snakker med tre-fire lag om en mulig overgang foran neste sesong. Nordmannens lønnssjekk vil bli atskillig tykkere dersom han vinner Flandern rundt på søndag.

Nå nettopp







Det bekrefter Joona Laukka i møte med VG utenfor hotellet til UAE-laget i Belgia.

– Vinner du Flandern rundt, så vinner du et av verdens største sykkelritt, sier den finske agenten.

– Kan det bety en samlet lønnsforskjell på flere millioner kroner i de neste årene?

– Ja, definitivt. Så stor er forskjellen, sier han.

Kristoff seiler opp som en av favorittene til å vinne mektige Flandern rundt på søndag, etter å ha vunnet Gent-Wevelgem på imponerende vis forrige helg:

De siste dagene har interessen for å sikre seg signaturen hans foran kommende sesong også økt. Nordmannen er inne i sitt andre og foreløpig siste kontraktsår med UAE-laget. Det styrtrike laget har sagt at de ønsker å forlenge med Kristoff. I tillegg har Laukka en dialog med tre-fire andre sykkellag, som han mener passer Kristoffs profil.

les også Kristoff vant Gent-Wevelgem: – En av de største i karrieren

Nordmannen åpnet proffkarrieren med å sykle på minstelønn i BMC for ni år siden. Deretter gjorde han solide byks i Katusha, der det har blitt hevdet at han skal ha hatt over 16 millioner kroner i året på det beste. I dag er UAE-lønnen trolig lavere, med et grunnbeløp i bunn og en rekke bonuser på toppen.

– Økonomi er naturligvis viktig. Men det henger sammen med det sportslige også. Erfaringen min er at tilbudene fra de ulike lagene er ganske like. De sitter og regner på dette før tilbudene kommer, med UCI-poeng og slikt, så det handler mer om hvor man tror at man har størst mulighet til å gjøre det bra, sier Kristoff til VG.

– Det kan kanskje være snakk om en million i forskjell på tilbudene, men ofte ofte er det mindre, legger han til.

– Det står potensielt mye penger på spill på søndag også. Tenker du på slikt?

– Jeg tenker alltid på sånt også. Det er økonomi i dette, jeg skal leve av det jeg tjener nå resten av livet. Helst iallfall, ler Kristoff før han fortsetter:

– Men jeg tenker først og fremst på det sportslige når jeg vurderer hva jeg skal gjøre til neste år, siden økonomi til syvende og sist henger sammen med hvor jeg kan prestere best.

les også Etablerer norsk profflag i sykkel: – Sykkelhistorie

Mens Thor Hushovd utvandret til Sveits, og senere Monaco, har Kristoff valgt å bli boende i Norge. Dermed opplever han et helt annet skattetrykk enn mange andre syklister. Det er han helt komfortabel med, har han tidligere fortalt VG.

Hjemme i Norge bor også trener og stefar Stein Ørn.

På spørsmål om penger er viktig for Kristoff i den fasen av karrieren han befinner seg i nå, svarer den erfarne hjertelegen:

– Alexander har valgt å bo i, og skatte til, Norge. Han har på den måten gitt fra seg en veldig stor del av det han har tjent til fellesskapet. Det er prisverdig. Alexander må samtidig sikre fremtiden til familien sin. Sykkel er slik at han plutselig kan krasje alvorlig på søndag. Da må man vite at familien klarer seg, sier Ørn.

TETT SAMARBEID: Joona Lauka (t.h.) har vært agent for Kristoff i mange år. Her er de sammen under Tour de France for flere år siden. Foto: Anders K. Christiansen

Alexander Kristoff vant Flandern rundt i 2015. Året før vant han Milan-Sanremo. Ingen annen nordmann har noen gang vunnet et av de fem monumentene i sykkelsporten. Nå kan Kristoff gjøre det for tredje gang:

– Jeg drømmer om å komme meg litt foran, som i Gent-Wevelgem forrige helg, og vinne som jeg gjorde her i 2015. Dersom jeg får en liten luke, så er sjansen min større. Men det blir ikke lett. For kunne ligge i front må man også være helt foran gjennom mange kritiske punkter i løypa, sier Kristoff nøkternt.

Publisert: 05.04.19 kl. 19:28