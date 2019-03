INN TIL SEIER: Alexander Kristoff jubler for seier i Gent-Wevelgem. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Kristoff vant Gent-Wevelgem

Alexander Kristoff vant ett av vårens store ritt da han gikk til topps i Gent-Wevelgem søndag.

Nordmannen vant spurten og ble tredje nordmann til å vinne Gent-Wevelgem sammenlagt.

Tidligere har Thor Hushovd (2006) og Edvald Boasson Hagen (2009) vunnet den belgiske semiklassikeren. Dette er første gang Kristoff vinner rittet. Og timingen kunne knapt vært bedre. For Kristoffs posisjon i UAE er presset. Og nå venter sesongens aller største ritt i Belgia og Nord-Frankrike.

Alexander Kristoffs kapteinsstatus i UAE-laget utfordres i år av stjernespurteren Fernando Gaviria, som er hentet til laget før årets sesong. Med søndagens seier viser nordmannen likevel at formen er råsterk foran ritt som Flandern rundt og Paris-Roubaix. Det bemerket også Kristoff etter målgang søndag ettermiddag.

– Mot slutten sa Fernando at han var kjørt og at jeg kunne sykle for egne sjanser. Jeg fant et godt hjul og var sterkest i spurten. Dette var en enorm seier for meg. En av karrierens største, sier Kristoff i det offisielle seiersintervjuet.

Kristoff hadde lagkamerat Gaviria på hjul med noen få hundre meter igjen til mål. Gaviria - og alle andre - var likevel fullstendig sjanseløse da rogalendingen pøste på med krefter og vant med flere sykkellengder.

Publisert: 31.03.19 kl. 16:50