Verdensmester Annemiek van Vleuten vant sykkelrittet Tour of Scandinavia.

Van Vleuten vant Tour of Scandinavia – de norske langt unna

Cecilie Uttrup Ludwig vant avslutningsetappen av sykkelrittet Tour of Scandinavia søndag. I sammendraget var det superveteranen Annemiek van Vleuten som seiret.

Med under kilometeren igjen forsøkte danske Ludwig å stikke ifra feltet. Dansken jaktet ledende Van Vleutens ledertrøye i tillegg til etappeseieren.

Ludwig var først over målstreken og sikret de ti bonussekundene i mål. Likevel var hun ikke langt nok foran den nederlandske veteranen, og til slutt var det van Vleuten som kunne juble for sammenlagtseieren i rittet med to sekunders margin.

– Jeg var en kvinne med ett mål for øye, og jeg ville gi det jeg hadde. Det gikk nesten, sa Ludwig til arrangøren.

Ingvild Gåskjenn ble beste norske på avslutningsetappen med en 32.-plass. Samme rytter ble beste nordmann i sammendraget som nummer 27.

På rittets siste dag måtte rytterne forsere 143,9 kilometer mellom Middelfart og Haderslev på dansk jord. Etappen bød på rullende terreng gjennom hele dagen, og finalen gikk opp en motbakke.

Den nederlandske spurtkanonen Lorena Wiebes vant åpningsetappen fra Mysen til Halden onsdag. På dag to tok Ludwig sin første av to etappeseirer da hun tråkket inn til seier på Norefjell. Wiebes vant på ny på etappe tre til Larvik, før australske Grace Brown seiret dagen etter i danske Herning.