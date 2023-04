BLIR I UNO X: Det norske laget har forlenget med Elinor Barker. Her jubler hun for EM-gull i banesykling i februar.

Uno-X forlenget med Barker

Britiske Elinor Barker (28) har undertegnet en ny kontrakt med det norske sykkellaget Uno-X. Waliseren er knyttet til de gul- og rødkledde i fire nye sesonger.

Det bekrefter Uno-X på sin Twitter-konto fredag. Opprinnelig gikk 28-åringens kontrakt ut etter inneværende sesong, melder NRK.

Barker er fra før en dekorert banesyklist med OL-gull fra 2016 i tillegg til fem VM- og ti EM-gull. Waliseren ble i fjor mor for første gang og har ikke syklet mange ritt for det norske profflaget etter at hun signerte foran 2022-sesongen.

Hun har imidlertid vært med for fullt denne sesongen og leverte gode resultater.