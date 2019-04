SØLVVINNER: Kelly Catlin (nummer to fra venstre) sammen med lagvenninnene som hun tok OL-sølv med i 2016. De andre er fra v.: Sarah Hammer, Chloe Dygert og Jennifer Valente. Foto: Matthew Childs / X03810

Den døde sykkelrytterens mor: – Hun lurte oss

Kelly Catlin var tre ganger verdensmester i sykling – og sølvvinner i OL. Hun døde for halvannen måned siden. Nå forteller foreldrene om tiden fram mot dødsfallet.

Mindre enn 10 minutter siden







Det er i New York Times den nærmeste familien nå forteller om den siste tiden.

Hennes far, Mark, skrev i et åpent brev til Velonews i mars at datteren tok sitt eget liv.

Moren forteller nå at Kelly Catlin i januar sendte en e-post til sin familie, sine venner og sine trener og beskrev hvordan hennes følelser gikk «rundt og rundt» og at hun aldri fikk hvile eller ro.

– Du tror du kjenner dine barn. Men det var så mye ved Kelly, særlig denne hemmelige, personlige måten hun levde på. Det skremte meg. Hun var veldig privat, forteller Carolyn Emory nå til New York Times.

les også Sjekker mulig salg av landslagsplasser i sykkelavtale

Det fremgår av intervjuet at Kelly Catlin forsøkte å ta sitt liv også i januar. Deretter lovte hun sin familie at hun ikke ville gjøre det igjen.

– Hun lurte oss alle, forteller moren.

Familien mener at en hjernerystelse hun pådro seg da hun veltet på en treningstur den 5. januar kan ha vært skjebnesvanger. De har gitt hjernen hennes til forskning, for å finne ut om hjernerystelsen kan ha påvirket hennes endrede oppførsel etter dette.

Foreldrene forteller at hun - etter velten - fortsatte å klage om vondt i hodet, at hun var blitt følsom for lys og at hun hadde trøbbel med å sove. Hun hadde hatt en alvorlig velt også i oktober.

les også Kristoff-agent før Flandern rundt: Millioner står på spill

– Det var en dyp apati. Hun brodde seg ikke lenger om å vinne medaljer, forteller faren til New York Times.

Foreldrene har siden dødsfallet for halvannen måned siden forsøkt å finne en forklaring på hva som fikk Kelly Catlin til å ta sitt eget liv.

– Hver natt er jeg våken og tenker hva vi kunne ha gjort for å redde livet hennes. Jeg kan ikke la være å tenke på hva hun ville ha gjort med livet sitt, sier pappa Mark til avisen.

Foreldrene beskriver hvordan hun var en person som ville gjøre suksess uansett hva det kostet. Målet var å vinne gull i Tokyo-OL i 2020 - etter at det ble sølv i Rio i 2016.

les også Dekktabbe felte Kristoff: Gilbert vant spurtdrama i Paris-Roubaix

Hun er født i Minnesota og studerte tidligere der - og bodde sammen med broren Colin. Nå hadde hun flyttet til datastudier ved det kjente Stanford-universitetet, der hun hadde mer problemer med å finne seg til rette.

Kelly Catlin tok tre VM-titler i lag på bane for USA i årene 2016–2018. Hun syklet også landevei.

– Vi vil alltid savne deg, skrev lagvenninnen Chloe Dygert Owen på Twitter. Hun var på lag sammen med Catlin til alle de tre VM-titlene.

Publisert: 19.04.19 kl. 09:19