Norske tour-ryttere blir hektet av: – Ikke bra nok oppover

Norge har seks ryttere i Tour de France, men de sliter med å henge med i bakkene. Thor Hushovds tidligere trener, Atle Kvålsvoll, mener norske sykkelryttere ikke holder proffnivå i kupert terreng.

– Vi har ikke ryttere som er gode nok oppover. Det er det ikke tvil om. I alle fall har de ennå ikke vist at de virkelig kan være med, sier Atle Kvålsvoll om bakkekapasiteten til norske ryttere.

Torsdag fikk også Boasson Hagen kritikk da han falt av i bruddet.

Selv var Kvålsvoll regnet som en bra klatrer under karrieren, da han blant annet hjalp amerikaneren Greg LeMond til seier under Tour de France i 1990. Han påpeker at de norske rytterne nå er andre typer og at noen også er satt til spesielle hjelperytterroller for lagene sine.

Men han ser at det generelt ikke er et høyt internasjonalt proffnivå på bakkeklatringen til norske ryttere.

– Det er ikke bra nok oppover og det gjelder ikke bare i ritt som Tour de France. Det viser seg i mesterskap at man må henge med oppover i tøffe løyper. Vi har behov for en rytter som kan være med å kjøre foran og ha kapasitet i tøffe løyper, sier Kvålsvoll.

Han påpeker at juniorer og U23-ryttere har vist høyt internasjonalt nivå i bakkeklatringer, men at det har vist seg vanskelig å overføre til proffnivået.

TØFT KJØR: Geraint Thomas og Egan Bernal er blant verdens beste klatrere. Her på den sjette etappen i Tour de France. Foto: Pete Goding / GodingImages

Tidligere utholdenhetsekspert i Olympiatoppen og TV 2-kommentator, Johan Kaggestad, har under direktesending uttrykt skuffelse over de norske utøvernes evne til å henge med i kupert terreng i Tour de France.

– De mangler kapasitet til å henge med i tøft terreng. Vi har ingen ryttere med kapasitet til å hevde seg i et tøft etapperitt. Det er langt frem til Jostein Wilmanns nivå, sier Kaggestad og snakker om nordmannen med best sammenlagtplassering i touren gjennom tidene med 14. plass i 1980.

– Det er startet et klatreprosjekt i Uno X-laget, så får vi se hvordan det går. Det er i Norge mangel på den kapasiteten som Jakob Fuglsang har, sier Kaggestad

Dansken har vært en av sammenlagtfavorittene i Tour de France i år.

Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, er nå i Japan for å inspisere neste års OL-løype i Tokyo. Den er regnet som en meget tøff løype. Falk påpeker at Carl Fredrik Hagen ikke er med i touren og at han ser på den ferske proffen som landets beste klatrer. Falk sier de har satset på bakkekapasitet i noen år, men han ser at det er en jobb å gjøre i Norge.

– Det er paradoksalt vi ikke har bedre klatrere med det terrenget vi har. Jakob Fuglsang har vel hatt en skikkelig bakke i Danmark, men de er flinke til å bygge kapasitet og har flere yngre ryttere på gang, sier Falk.

Han mener et problem er rittkalenderen i Norgescupen og at løypene ikke er tøffe nok i mange ritt. Det gjør at klatretalenter ikke får vist seg frem og at det favoriserer spurtere og andre typer ryttere.

– I Norge kommer de med gode klatreegenskaper fra terrengsykling. Vi må kanskje se over Norgescupen. Vi sliter med å finne arrangører og må finne arrangører som vil ha mer kuperte løyper. Dersom man skal ta ut juniorlag til internasjonale ritt med bare flate løyper som grunnlag blir det vanskelig å plukke ryttere på riktig måte, sier Falk.