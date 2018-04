NORSK SEIER: Daniel Årnes (17) kan smile etter seier i juniorutgaven av Flandern Rundt. Her er han sammen med Adne Koster (til venstre) og Vincent van Hemelen (til høyre). Foto: Mirela Årnes, privat

Daniel (17) vant Flandern Rundt for juniorer: – Helt rått

Publisert: 01.04.18 16:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SYKKEL 2018-04-01T14:11:48Z

NTG-rytter Daniel Årnes (17) vant søndag juniorutgaven av prestisjetunge Flandern Rundt etter en imponerende soloprestasjon i Belgia.

– Det var helt rått. Når vi kjørte over Muuren (ikonisk brosteinsbakke journ. anm.) kunne jeg kjenne blitsen fra fotografene i ansiktet og øl-lukten på vei oppover, sier han til VG på telefon fra Belgia.

NTG Kongsvinger-rytteren gikk tidlig i brudd i det 133 kilometer lange juniorverdenscuprittet og før den andre passeringen opp Muuren hadde nordmannen kjørt fra konkurrentene og lå alene i tet, ifølge Procycling.no .

Og unggutten holdt hele veien inn og kunne dermed sykle inn til seier. I juniorutgaven av Gent-Wevelgem sist helg ble han nummer seks etter å ha blitt tatt ut som reserve.

– Jeg visste at han var sterk, men det han gjør: Det er så spektakulært. Det er ganske sykt. Det er verdens største ritt for belgierne. Tenk deg at han kjører to ganger opp Muur, og den ene av dem solo, sier NTG-trener Ole Petter Vibekken til Procycling.no.

Han har med seg både mamma Mirela og pappa Cato i Belgia. Sistnevnte var tilnærmet målløs etter seieren.

– Han vant fankern meg Flandern. Wow! sier han til VG etter målgang.

Neste uke tar han på seg landslagstrøya nå juniorene sykler Paris – Roubaix, et ritt han har merket av på kalenderen i lang tid.

– Det er et ritt jeg har trent lenge mot. Det er vårsesongen jeg har sett meg ut og har lyst til å gjøre det bra, sier Årnes.

For det er på brosteinsklassikerne at unggutten har lyst å ta steget opp blant seniorene.

– Jeg takler korte bakker greit og kjører godt på brostein. Jeg liker det når det går litt hardt, sier han.

Vegard Stokke ble nest beste nordmann på en 24. plass. Erik Andre Lier, Christian Bergsjø og Tobias Halvorsen var resten av de norske deltagerne.

Denne artikkelen handler om Sykkel