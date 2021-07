OVERLEGEN: Tadej Pogacar koblet et sterkt grep om den gule ledertrøyen. Her rykker han fra Richard Carapaz. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Pogacar smadret rivalene i fjellene: − Helt vanvittig

Tadej Pogacar (22) tok flere minutter på resten av sammenlagtfavorittene og kjørte seg inn den gule ledertrøyen på den første fjelletappen i årets Tour de France.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det har vært knyttet usikkerhet rundt om laget til fjorårsvinner Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, er sterkt nok. Lørdag viste Pogacar at han i hvert fall er mer enn sterk nok.

Med godt over tre mil igjen av den første fjelletappen i Tour de France angrep han og så seg aldri tilbake.

– Det kan være lurt det Pogacar gjør nå, nettopp fordi han vet at laget hans har en svakhet, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad under etappen.

– Disse unge rytterne eier jo ikke frykt. De bare moser på. Ikke bare skal de vinne, de skal også vinne spektakulært, sa Kaggestad videre.

– Det er helt vanvittig, fulgte TV 2-kommentator Christian Paasche opp med.

I mål var Pogacar tre minutter og 20 sekunder foran resten av sammenlagtfavorittene. 22-åringen har 1.48 ned til Wout van Aert på annenplass i sammendraget.

– Starten var superhard. Det var ryttere overalt, og i et øyeblikk var også jeg i brudd. Mot slutten følte jeg meg bra. Jeg liker meg i dette været og jeg sa til laget mitt før de siste tre stigningene at vi skulle gi det et forsøk, og vi klarte det, sier Pogacar i et intervju vist på Discovery+.

– Hvem er din største rival - er det Tadej Pogacar?

– Ja, jeg tror det. Vi får se dag for dag. Nå er vi i gult og vi er klare for å forsvare ledelsen. Vi viste at vi er et sterkt lag.

VANT: Dylan Teuns kom først i mål på den åttende etappen. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Pogacar fosset fra de andre sammenlagtfavorittene og tok inn den ene bruddrytteren i de to siste fjellene. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) var den eneste som klarte å holde unna for Pogacar. Belgieren var rundt 15 sekunder foran Pogacar over toppen av Col de la Colombière, og i utforkjøringen inn mot mål i Le Grand-Bornand, økte han ledelsen og vant etappen.

Teuns pekte opp mot himmelen over målstreken, og avslørte i seiersintervjuet vist på Discovery+ at det var en hilsen til bestefaren, som døde få dager før Tour de France-starten.

– Det var litt emosjonelt for meg, de siste ti kilometerne, sier en gråtkvalt Teuns.

Pogacar ble hentet inn av Ion Izagirre (Astana) og Michael Woods (Israel Start-Up Nation) i utforkjøringen. De to spurtslo Pogacar på oppløpet og henviste sloveneren til fjerdeplass på etappen.

– Kanskje den mest crazy Tour de France-etappen i moderne tid. Kan jeg si det, spurte Paasche like før mål.

– Jeg tror ikke du tar for store ord i munnen da, svarte Kaggestad, og refererte til at det ble en kamp mann mot mann gjennom store deler av etappen.

I EN EGEN KLASSE: Tadej Pogacar kan bytte ut den hvite ungdomstrøyen med gul ledertrøye. Foto: CHRISTOPHE PETIT-TESSON / EPA

For andre dag på rad, ble det en fartsfylt og hektisk start i Tour de France. Den åttende etappen var den første fjelletappen i rittet, men allerede før de kom inn i fjellene i Alpene måtte flere stjerner slippe feltet.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) slet mot slutten av fredagens etappe, og måtte igjen slippe tidlig på lørdagens etappe. Det samme gjorde 2018-vinner Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), og begge to kjørte seg ut av sammendraget for godt.

Til slutt ble et brudd etablert og inn i de tre førstekategoristigningene på de siste fem milene, var det 18 ryttere i front av feltet. Av dem var danske Søren Kragh (DSM) best plassert i sammendraget og dansken øynet muligheten til å kjøre seg inn i den gule ledertrøyen.

Han fikk det imidlertid tøft i de avgjørende stigningene, hvor Dylan Teuns til slutt viste seg som den sterkeste i bruddet og vant etappen.