«Team Kristoff» klekket ut ny spurt-plan før Tour de France

Publisert: 08.07.18 08:58

Thor Hushovd: – Tror de har valgt en god løsning

FONTENAY-LE-COMTE (VG) Alexander Kristoff (31) og trener Stein Ørn erkjenner at UAE-laget ikke har gode nok opptrekkere. Derfor har de klekket ut en helt ny plan foran årets Tour de France.

I går tråkket Kristoff inn til fjerdeplass på åpningsetappen i Tour de France. Nordmannen mener prestasjonen var oppløftende og ga seg selv karakteren «absolutt godkjent» etter målgang.

Han hadde syklet uten hjelperyttere på de to siste kilometerne og understreket hvordan han slo flere profilerte spurtere.

– Det var ikke posisjonen som ødela for meg. Jeg var for sliten i spurten. Hadde jeg vært bedre, så hadde jeg orket mer, sa Kristoff - gjennomvått av svette utenfor lagbussen til UAE.

Hjemme i Norge satt trener Stein Ørn foran TV-en. Han var også godt fornøyd med det han fikk se. Den ferske planen som er klekket ut gikk derimot i vasken da Kristoff mistet kontakten med hjelperytter Roberto Ferrari to kilometer før mål.

Ferrari har en nøkkelrolle i den ferske Tour-planen til apparatet rundt Kristoff:

For mens det vanlige for en spurter er å ligge på hjulet til hjelperytterne sine, og bli dratt frem av et «tog», gjør Kristoff nå det motsatte: Han skal ha Roberto Ferrari på hjul inntil det gjenstår en drøy kilometer.

Da skal Ferrari – om planen fungerer - kjøre forbi og kjøre Kristoff opp i posisjon før den avgjørende spurten. Ferrari er, ifølge Ørn, god på å «smette inn» i rom. Og samtidig: Når han ligger bak Kristoff, hindrer han også andre i å ta nordmannens hjul.

– Det er ikke en optimal måte å gjøre det på, men det er den beste måten vi kan gjøre det på nå. Vi må tilpasse oss det materialet vi har og taktikken bestemmes av ryttertypene vi har til disposisjon, sier Stein Ørn til VG.

Kristoff deler kapteinsrollen - og dermed hjelperyttere - med Dan Martin i UAE.

Ørn skulle gjerne hatt et tradisjonelt opptrekkstog til Kristoff.

– Det beste ville jo vært å ha Fernando Gavirias utgangspunkt. Han er ett hundre prosent intakt idet spurten starter, mens Alexander må slåss kontinuerlig på de siste to kilometerne, sier han.

VG fortalte Thor Hushovd - TV 2-ekspert med fortid som spurter i Tour de France - om Kristoffs ferske plan i Frankrike i går kveld. Hushovd nikket anerkjennende til det han hørte:

– Det har skjedd før at spurtopptrekkeren tar plassen til kapteinen, for at ingen andre skal gjøre. Men det har blitt gjort mer når lagene har flere å spille på. Jeg mener at det er en god måte å løse det på. Nettopp fordi Kristoff stoler hundre prosent på Ferrari og han roter det til, så er det over. Nå er det Kristoff det står på. Klarer han å sitte i perfekt posisjon inntil én kilometer gjenstår, så kan Ferrari være der og gjøre jobben, sier han etter å ha gjort seg ferdig med TV 2s kveldssending.

– Er det slitsom for Kristoff å gjøre den jobben?

– Nei. For han må også kjempe for å ligge på hjulet den andre veien, uansett hvem som ligger foran. Det letteste er jo om man har et tog som drar i tet, men det har de jo innsett at de ikke har. Jeg tror de har valgt en god løsning som det er verdt å prøve, sier Hushovd.

Stein Ørn lot seg imponere av Kristoff på gårsdagens åpningsetappe:

– Han kjørte en god spurt, men ble stokk stiv. Alexander er i kjempebra form nå. Han er sterk. Dette er noe av det bedre jeg har sett av ham. Han har også testet bra før Tour de France, og alt er egentlig positivt, sier Ørn til VG.