Uno-X med ny storsignering – henter Andreas Leknessund

Tromsøværingen Andreas Leknessund gjør fra neste sesong comeback i det norske profflaget Uno-X. Leknessund imponerte stor i Giro d'Italia i mai.

– Det var utrolig viktig og ønskelig for oss å få hjem Andreas Leknessund. Vi kjenner på at han er vår, og det er klart at det nivået han har tatt, måten han vant Artic Race of Norway på i fjor, hvordan tok soloseieren i Sveits rundt, og ikke minst det han holdt på med i Italia i år, så stadfester han at han har tatt et helt nytt nivå. Det nivået ønsker vi å være med på, sier lagsjef Jens Haugland til NRK.

24-åringen syklet for Uno-X' utviklingslag fra 2018 til 2020, mens han de siste sesongene har vært i DSM. Der har han levert flere sterke resultater. Tromsø-væringen kjørte flere dager i den rosa ledertrøya i Giro d'Italia og endte til slutt som nummer åtte sammenlagt. Det var tangering av den norske Grand Tour-rekorden.

Nå returnerer han til Norge og Uno-X, opplyser laget i sine mediekanaler. Uno-X skal ifølge TV 2 ha fått stor konkurranse fra andre profflag om signaturen til 24-åringen. Nylig ble den danske profilen Magnus Cort (30) klar for de gulkledde.

Det norske profflaget fikk debuten i Tour de France tidligere i sommer. Der imponerte de med flere sterke plasseringer, noe som kan være nok til å få en invitasjon også neste sesong. Det norske laget har ennå ikke fått høy nok status til å direktekvalifisere seg til de aller største rittene.

Signeringene av Cort og Leknessund kan hjelpe til å få disse invitasjonene.

