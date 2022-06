UTENFOR: Politiet utenfor hotellet torsdag morgen.

Dansk politi slo til mot Tour de France-hotell

Torsdag morgen er Københavns Politi til stede på Hotel Scandic i Glorstrup. Team Bahrain Victorious bekrefter i en pressemelding at det dreier seg om dem.

«Politiet søkte gjennom lagets biler, samt rommene til støtteapparatet og syklistene. Laget samarbeidet helt når det gjelder politiets forespørsler. Søket var ferdig i løpet av to timer. Ingen gjenstander ble beslaglagt fra laget», står det i pressemeldingen fra sykkellaget Bahrain Victorious.

Ifølge laget er det franske påtalemyndigheter som har bedt det danske politiet om å gjennomføre razziaen. Det skal ha skjedd klokken 05.30 norsk tid.

«Etter politiets søk ser laget nå frem til å fokusere på verdens største og beste sykkelritt, Tour de France», heter det videre.

Danske Ekstra Bladet er til stede ved hotellet og omtalte saken først. Årets Tour de France-ritt starter i den danske hovedstaden fredag.

Også tidligere denne uken gikk politiet til aksjon mot Bahrain-laget. Da skrev laget følgende i en pressemelding.

«Laget opplever at timingen på denne etterforskningen har til hensikt å bevisst skade lagets renommé», het det på lagets nettside.

Også i fjor ble Team Bahrain Victorious raidet av politiet. Den gangen var opp mot 50 politifolk involvert i razziaen, som fant sted midt under Tour de France.

Aksjonen den gangen endte ikke med noen straff mot laget eller dets ryttere.

Politiet skal denne gangen ha slått til mot adresser i både Spania, Portugal og Slovenia. Ifølge nettstedet Velonews var aksjonen koordinert av Europol.

– Dette forteller meg at politiet ikke er fornøyd med de svarene de har fått. Og at de leter videre etter bevis på noe. Politiet mener åpenbart at de har grunn til å etterforske videre, sa tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til VG mandag.