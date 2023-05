Remco Evenepoel rakk knapt å ta over den rosa ledertrøya fra Andreas Leknessund før han måtte trekke seg fra Giro d'Italia. Søndag kveld fikk han påvist koronasmitte.

Giro d'Italia innfører krav om munnbind etter Evenepoel-smitte

Alle som er i nærheten av rytterne i Giro d'Italia, må framover gå med munnbind. Påbudet skjer etter at Remco Evenepoel testet positivt på korona.

Smittetilfellet ble bekreftet samme kveld som belgieren tok over sammenlagtledelsen fra Andreas Leknessund. Han vant søndagens tempo, men få timer senere var rittet over for hans del.

Giro-ledelsen strammer nå inn for å unngå flere unødvendige avbud.

– Rittets tidligere protokoll gjelder ikke lengre. Vi kommer til å gjeninnføre kravet om å bære munnbind, sier Mauro Vegni.

Munnbind skal være på i start- og målområdet. Der treffer syklistene på journalister og andre personer knyttet til arrangementet.

Seks ryttere har hittil trukket seg på grunn av positive koronatester. Det var også flere som ble smittet før første etappe, og Tobias Foss var blant dem.

Ni etapper er unnagjort i årets Giro. Grand Tour-rittet varer fram til 28. mai. (NTB)