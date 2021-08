GULT: Tobias Halland Johannessen har et godt grep om den gule ledertrøyen i Tour de l’Avenir.

Tobias (21) forbløffer: − I overkant av hva man kunne tro

Tobias Halland Johannessen og tvillingbroren Anders har slått gjennom for fullt denne sesongen. Nå kan Tobias sørge for den andre strake norske seieren i «ungdommenes» Tour de France.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Tobias Foss ble i 2019 historisk som den første norske vinneren av Tour de l’Avenir.

Tadej Pogacar (vant Tour de France i 2020 og 2021) og Egan Bernal (vant Tour de France i 2019) var de to siste som vant rittet før Foss, og en seier i Tour de l’Avenir har vært nærmest synonymt med en fremtid som en fremtidig sykkelstjerne.

Fredag tok Tobias Halland Johannessen et langt steg mot sammenlagtseier med en overlegen seier på den syvende etappen opp til Grand Colombier.

– Det var ekstremt gøy det her. Det var ikke noe jeg hadde forventet i det hele tatt. Jeg hadde knallbra bein, så da måtte jeg bare prøve, sier han til VG.

SUVEREN: Tobias Halland Johannessen var over minuttet raskere enn nærmeste konkurrent på fredagens etappe.

Stig Kristiansen er sportsdirektør for det norske U23-landslaget i rittet.

– Hvis jeg noen gang har vært litt knapp på ord, så er det i dag, sier han til VG fredag.

– Det Tobias gjorde er bare en helt vanvittig prestasjon. Det en rekke andre proffer her, og når vi ser på tallene, så er det en strålende prestasjon. Det er faktisk etter skoleboken, det er akkurat som han skulle ha gjort det 100 ganger tidligere. Det er bare noe som ligger i begge de to guttene (Tobias og tvillingbror Anders), de har det i repertoaret.

Kristiansen sier de på treningssamling i vinter så at det var noe spesielt med tvillingbrødrene som fyller 22 år på mandag, men legger til:

– Dette er litt i overkant av hva man kunne tro, sier han.

TVILLINGER: Anders (venstre) og Tobias Halland Johannessen (høyre) har vunnet hver sin etappe så langt. Torsdag ble de nummer én og to, et øyeblikk Tobias sier var «helt vilt».

Før de to siste etappene i rittet – begge harde fjelletapper – leder Tobias med 2.17 til Carlos Rodriguez og 2.23 ned til Gijs Leemreize. De to kjører til daglig for storlagene Ineos Grenadiers og Jumbo-Visma.

Tvillingbror Anders er på en sjetteplass, 3.47 bak.

– Nå må vi bare fokusere på oppgavene og prøve å vinne dette, sier Tobias.

Årets sesong er den første sesongen hvor de to brødrene har satset for fullt på landeveissykling. De to gjorde seg tidlig kjente som gode syklister på terrengsykkelen og Tobias kjørte inn til bronse i junior-VM i 2016.

les også Foss etter historisk niendeplass i Giro d’Italia: – Pallen i en Grand Tour er innenfor rekkevidde

Brødrene har signert en kontrakt med Uno-X for de neste tre sesongene – et lag som har et uttalt ønske om å ta seg opp på øverste nivå på WorldTouren i 2023. Det vil i så fall bety automatisk invitasjon til de største rittene, som Tour de France.

– Tour de France er jo selvfølgelig noe man har lyst til. Man kommer nærmere og nærmere det målet nå. Det er mye som skal klaffe for at man skal komme dit, men det er gøy å ta med seg på veien, og så er det mye jobb som gjenstår, sier han etter fredagens seier.

OVERGÅR FOSS-SEIER: Stig Kristiansen sier årets Tour de l’Avenir, hvor det har blitt fire norske, overgår 2019-utgaven da Tobias Foss vant sammenlagt. – Men Tobias Foss vant, det har vi ikke gjort enda. Vi har hatt et kjempebra ritt så langt, men ikke vunnet sammenlagt. De to største dagene er igjen, påpeker han.

Tobias ble nummer to i U24-utgaven av Giro d’Italia tidligere i år og ble belønnet med en plass på det norske firemannslaget i OL.

I Tour de l’Avenir var han også selvskreven, hvor det har blitt fire etappeseirer så langt (to til Søren Wærenskjold og én til hver av tvillingbrødrene).

21-åringen hadde selv ikke fått sett så mye på tallene fra fredagens etappe, som Stig Kristiansen roser opp i skyene.

– Jeg har egentlig ikke peiling. Jeg ser aldri på wattmåleren når jeg sykler, jeg prøver å ta det på følelsen. Jeg tror det er et stykke på veien mot å kjøre fort mot de store gutta. Jeg tror det var positivt, sier han lett humrende.

les også Fikk OL-plass i sin første landeveissesong: – Hadde ikke drømt om det

PS! Du kan se de siste to etappen i Tour de l’Avenir på Discovery+ og Eurosport Norge fra 12.30 lørdag og 13.00 søndag.