PROFIL: Alexander Kristoff under den første etappen i årets Tour de France lørdag. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Kristoff om aksjekjøp: – Har en farlig gambling-strategi

BRUSSEL (VG) Sykkelproff Alexander Kristoff (40) spytter inn stadig mer penger i aksjemarkedet.

Det viser en gjennomgang VG har gjort av Tour de France-rytterens portefølje på Oslo børs.

– Jeg leser aksjeråd når jeg ikke snakker med dere eller ser på film, sier Kristoff.

For fem år siden var han lidenskapelig opptatt av valutaspekulasjon. Det er det slutt på nå. I stedet bruker 32-åringen tid og penger på bitcoin og ordinær aksjehandel.

I 2016 hadde Kristoff aksjer i ett selskap (Fjord Minerals AS). Året etter vokste porteføljen til syv selskaper, og ved årsskiftet hadde Kristoff aksjer i 15 ulike selskaper. Samlet verdi, etter dagens kurs, er på litt over to millioner kroner.

– Jeg har en litt farlig «gamblingstrategi»: Hvis kursen går ned, så selger jeg det som har gått bra – og så kjøper jeg meg inn i det jeg har tapt. Det har funket bra til nå, men det kan jo fort hende at et selskap går konk og da går det i dass, gliser Kristoff til VG.

Bytter hver uke

Han kjøper ikke aksjer hver dag – men hevder at han «bytter noen aksjer hver uke».

– Hvilken aksje er du mest fornøyd med?

– Jeg var med på emisjonen til Kraft Bank, og det har gått ganske bra. Ellers så har jeg truffet på noe og tapt på noe, men jeg føler at jeg har truffet mest.

Kraft Bank ble startet av tidligere sandvolleyballspiller Bjørn Maaseide. Kristoff er en av flere idrettsprofiler som kjøpte aksjer til åtte kroner stykk. Nylig ble aksjen omsatt for 11,25 kroner.

Kristoff har aksjer i banken både som privatperson og gjennom selskapet «Alexander Kristoff Limited». Det er et selskap med rundt 12 millioner kroner i egenkapital.

Når Alexander Kristoff kjemper for å vinne en etappe i årets Tour de France, så skjer det fem år etter et store gjennombruddet med seier i Milan-Sanremo, og syv etter OL-bronsen fra London.

Gode penger

I løpet av den perioden har 32-åringen tjent gode penger: Bare i 2016 og 2017 står han oppført med en samlet skattbar inntekt på over 30 millioner kroner. På de to årene betalte Kristoff 15 millioner kroner i skatt til den norske stat.

Det er ventet at dagens kontrakt med UAE gir Kristoff noe lavere årslønn enn de 16,7 millionene han står oppført med i 2017. Han ønsket ikke å kommentere konkrete tall da han møtte norske medier før årets Tour de France.

Som VG omtalte allerede for fire år siden, har ikke UAE-kapteinen noe ønske om å flytte fra Norge for å betale mindre skatt. Tvert imot.

– Jeg er nordmann og har barn i barnehage og skole etter hvert. Jeg benytter meg av goder som sykehus og alle andre goder vi har her i landet. Slikt koster penger. Og da må man bidra, sa han den gangen.

Her vant Kristoff Tour of Norway:

Usikker på fremtiden

Da VG møtte Kristoff på et hotell i Brussel før helgen, hadde han ingen store planer for hva han skal gjøre etter karrieren.

– Egentlig ikke. Kanskje bli snekker. Hobbysnekker? Jeg vet ikke, jeg, smilte 32-åringen.

Han fortsatte deretter:

– Både Sven (Sven Erik Bystrøm, lagkamerat) og jeg har tenkt på å kjøpe oss et hus og pusse det opp, og så leie ut. Så vi har litt planer.

– Du snakker om å pusse det opp selv?

– Ja, det er jo slik man sparer penger, er det ikke? gliste Kristoff til VG.

Her er Kristoffs aksjeportefølje ved utgangen av 2018:

(Antall aksjer i parentes)

Borregaard ASA (10)

Europris ASA (27)

Scatec Solar ASA (1200)

Tomra Systems ASA (350)

Mowi ASA (400)

Fjord Minerals AS (100)

Salmar ASA (190)

Schibsted ASA (300)

Jinhui Shipping & transp. LTD (17000)

DNO ASA (11000)

Kraft Bank ASA (75818 totalt)

Aker BP ASA (500)

Veidekke ASA (900)

Telenor ASA (550)

Equinor ASA (870)

Publisert: 08.07.19 kl. 08:06